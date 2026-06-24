Р уският външен министър Сергей Лавров заяви днес, че Русия остава ангажирана с договореностите, постигнати между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп на срещата на върха в Аляска през август миналата година, и не е склонна да взема каквито и да било други временни решения или да се поддаде на ултиматуми, предаде Ройтерс.

Руски представители редовно се позовават на т.нар. „дух на Анкоридж“ – израз, който според анализатори служи като съкратено обозначение на това, което Москва е възприела като възможна договорка: украинските сили да се изтеглят от останалите части на Донбас, които не са под руски контрол, а в замяна Русия да замрази фронтовите линии на останалите участъци.

Киев многократно е заявявал ясно, че няма да предаде нито част от територията си на Русия без съпротива.

„През август миналата година лидерите на Русия и САЩ постигнаха редица договорености относно политическите начини за излизане от украинската криза. Ние оставаме верни на тези договорености“, заяви Лавров.

Лавров е готов да се срещне с Марко Рубио

Повече за „духа на Анкоридж“:

Дипломатическият контекст, който Москва определя като „дух на Анкоридж“, води своето начало от срещата на върха между Владимир Путин и Доналд Тръмп, проведена на 15 август в Аляска. Това събитие бе кулминацията на серия от интензивни, макар и противоречиви опити за преговори между делегациите на Вашингтон и Кремъл, включително консултациите в Рияд през февруари 2025 г.След срещата в Аляска, руските власти започнаха системно да използват този термин, за да легитимират своите стратегически изисквания. Първоначалните параметри на споразумението, обсъждани в Истанбул през юни 2024 г., бяха формализирани като „пакетна оферта“, която включваше изисквания за замразяване на мобилизацията в Украйна и ограничаване на доставките на западни оръжия. В последвалите месеци Москва реагира чрез официални изявления на Сергей Лавров и Мария Захарова срещу всички последващи ултиматуми, като например американското предложение за 50-дневно примирие, обявено от администрацията на Тръмп.

В отговор на тези опити за външен натиск, руската дипломация официално заяви, че всякакви бъдещи договори трябва да отразяват „реалностите на терен“ и териториалните придобивки, обявени след референдумите от 2014 г. и 2022 г. С това Москва утвърди Анкоридж като своята отправна точка за легитимност, отхвърляйки всички алтернативни планове за уреждане на конфликта, които не включват признаване на анексираните региони.