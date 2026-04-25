Р уският външен министър Сергей Лавров обвини Съединените щати, че изоставят международно признатите дипломатически конвенции в преследване на собствените си интереси, особено в доминирането на енергийните пазари, в интервю, излъчено в петък.

Лавров, интервюиран от руската държавна телевизия, заяви, че Вашингтон, в отношенията си с Латинска Америка и Близкия изток, „ни връща към свят, в който нищо не е съществувало“ в международното право.

„Съединените щати официално заявиха, че никой не може да им диктува“, каза той в интервюто, чийто текст беше публикуван на сайта на Министерството на външните работи, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

„Те се грижат само за собственото си благосъстояние и са готови да защитават това благосъстояние с всякакви средства – преврати, отвличания или убийства на лидери на държави, които притежават природни ресурси, от които американците се нуждаят. Венецуела, Иран – нашите американски колеги не крият, че става дума за петрол. Те имат доктрина за доминация на глобалните енергийни пазари“, категоричен е дипломат №1 на Русия.

Лавров намекваше за залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро в американска военна операция през януари и за убийството на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей при съвместни американско-израелски въздушни удари в края на февруари.

САЩ, каза Лавров, са „отрязали“ Европа, като са призовали европейските държави да се откажат от вече повредения газопровод „Северен поток“, който пренася руски газ към Германия, и са подкрепили призивите на Европейския съюз да разубедят Унгария и Словакия да купуват руски газ.

„Това не е подход към международните отношения. Това е опит да се върнем към колониалната епоха“, каза Лавров, осъждайки европейската политика като водена от „арогантност и презрение към другите“.

Дори при търсенето на уреждане на четиригодишната война в Украйна, каза той, Съединените щати популяризират ползите от „огромни икономически възможности“. „В същото време всичко, което току-що описах, се случва паралелно. Ние биваме изтласквани от всички глобални енергийни пазари,“ каза той.

„Ако сме готови да осъществяваме взаимноизгодни проекти на наша територия и да предоставяме на американците това, което ги интересува … тогава и нашите интереси трябва да бъдат уважавани. Засега не виждаме това“, уточнява Лавров.