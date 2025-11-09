Свят

Лавров е готов да се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио

"С държавния секретар на САЩ разбираме необходимостта от редовна комуникация", заяви руският външен министър

9 ноември 2025, 13:43
Лавров е готов да се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио
Източник: AP/БТА

Р уският външен министър Сергей Лавров каза, че е готов да се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и че такава комуникация е важна, предаде Ройтерс, като се позова на интервю на Лавров за агенция РИА Новости.

"Държавният секретар Марко Рубио и аз разбираме необходимостта от редовна комуникация. Тя е важна за обсъждането на украинския въпрос и насърчаването на двустранната програма. Ето защо ние комуникираме по телефона и сме готови да провеждаме лични срещи, когато е необходимо", заяви Лавров в интервюто си за руската новинарска агенция.

Лавров и Рубио са провели "конструктивен" разговор

"Споразуменията, постигнати в Анкоридж, щата Аляска, са компромис, но Русия не се отказва от принципите", каза още руският външен министър.

Той добави, че Москва в момента очаква потвърждение от САЩ, че споразуменията от Анкоридж остават в сила.

Териториалната цялост на Русия и резултатите от референдумите от 2014 г. и 2022 г. не се оспорват съгласно споразуменията със САЩ, заяви Лавров в интервюто за РИА Новости.

Рубио и Лавров се договориха да възстановят диалога

Руският министър също така отбеляза, че САЩ са информирали Русия чрез дипломатически канали, че разглеждат предложението на президента Владимир Путин да се запазят ограниченията по договора за контрол на ядрените оръжия "Нов СТАРТ" след изтичането на крайния му срок на действие през февруари 2026 г.

"Досега не е имало съществена реакция от страна на Вашингтон. Казано ни беше по дипломатически канали, че "въпросът се разглежда", обясни руският дипломат.

Рубио: Лавров даде нова идея за Украйна

По-рано президентът Путин заяви, че Русия е готова да се придържа към ограниченията по договора в продължение на още една година след изтичането му, ако САЩ поемат същия ангажимент.

Източник: Светослав Танчев, Николай Велев - БТА    
Лавров Рубио среща САЩ Русия
Последвайте ни
След издирването на 20-годишната Стефани: МВР с подробности за случая

След издирването на 20-годишната Стефани: МВР с подробности за случая

Докато копаел басейн в градината си: Мъж откри златно съкровище на стойност 700 хил. евро

Докато копаел басейн в градината си: Мъж откри златно съкровище на стойност 700 хил. евро

Шофьор с положителна проба за алкохол пострада тежко при катастрофа в Прохода на републиката

Шофьор с положителна проба за алкохол пострада тежко при катастрофа в Прохода на републиката

Силно земетресение разтърси Япония, предупреждение за Цунами

Силно земетресение разтърси Япония, предупреждение за Цунами

Прослуженото време да отпадне при увеличение на заплатите на администрацията

Прослуженото време да отпадне при увеличение на заплатите на администрацията

pariteni.bg
11 неща, които трябва да знаете за отглеждането на първата си котка

11 неща, които трябва да знаете за отглеждането на първата си котка

dogsandcats.bg
<p>Откриха 20-годишната Стефани, какво е състоянието ѝ</p>
Ексклузивно

Откриха 20-годишната Стефани, какво е състоянието ѝ

Преди 4 часа
Изнасилена, предадена, но оцеляла:
Ексклузивно

Изнасилена, предадена, но оцеляла: "Мис Баба" Дони Василева пред Мон Дьо

Преди 3 часа
5 фатални грешки на шофьора, които убиват двигателя
Ексклузивно

5 фатални грешки на шофьора, които убиват двигателя

Преди 7 часа
Четири зодии ще имат невероятна 2026 г.: Очаква ги прераждане
Ексклузивно

Четири зодии ще имат невероятна 2026 г.: Очаква ги прераждане

Преди 4 часа

Виц на деня

- Повече не искам да си ми шофьор! Вече втори път за тази седмица си на косъм да ме убиеш! - Шефе, моля те, дай…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Извадено е трето тяло след срутването на ТЕЦ в Южна Корея

Извадено е трето тяло след срутването на ТЕЦ в Южна Корея

Свят Преди 25 минути

Четирима души все още са затрупани, като властите не успяват да открият двама от тях

Два трамвая и бус катастрофираха пред "Централна гара" в София

Два трамвая и бус катастрофираха пред "Централна гара" в София

България Преди 1 час

Полеви тест е показал наличие на алкохол в кръвта на шофьора на буса

Отбелязваме Международния ден за борба срещу фашизма и антисемитизма

Отбелязваме Международния ден за борба срещу фашизма и антисемитизма

Любопитно Преди 3 часа

Темата през 2025 г. е: "Говорете сега – борбата с фашизма не е радикална, тя е необходима!"

<p>Край на безплатното паркиране за електрическите коли в София?</p>

Ще забранят ли безплатното паркиране за електрическите коли в София

България Преди 4 часа

Статистиката на МВР сочи, че от 1 200 000 пътни превозни средства едва 12 700 са електрически, т.е. около 1%

<p>Отдаваме почит&nbsp;на голям светец, кой е той</p>

Почитаме свети Нектарий Егински, какво се знае за него

Любопитно Преди 5 часа

Той живял в святост и бил търсен за духовни съвети и ръководство от множество монаси и миряни

Китай временно спира забраната за износ на редки метали към САЩ

Китай временно спира забраната за износ на редки метали към САЩ

Свят Преди 6 часа

Това е нов знак за затопляне на отношенията между двете страни

САЩ възстановяват отношенията си с Боливия на ниво посланици

САЩ възстановяват отношенията си с Боливия на ниво посланици

Свят Преди 6 часа

Това обяви американският заместник-държавен секретар Крустофър Ландау

Нов супертайфун приближава Филипините, евакуираха близо 1 млн. души

Нов супертайфун приближава Филипините, евакуираха близо 1 млн. души

Свят Преди 6 часа

Електричеството е прекъснато в части от източните провинции

<p>Държани &bdquo;в ада&ldquo;: Повтаряха ни, че са се отказали от нас, че никой не се бори за нас</p>

Освободени израелски заложници призоваха за връщане на телата на убитите, останали в Газа

Свят Преди 6 часа

„Дори да отнеме 20 или 30 години, ще продължим да се борим за всички“

5 факта за яйцата, които ще ви изненадат

5 факта за яйцата, които ще ви изненадат

Любопитно Преди 6 часа

Яйцата са едни от най-недооценените храни

Погромът в Кристалната нощ

9 ноември: Кристалната нощ - прелюдия към Холокоста

Любопитно Преди 7 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Времето в неделя: До 20°, но с облаци и дъжд

Времето в неделя: До 20°, но с облаци и дъжд

България Преди 7 часа

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и ще продължи бавно да се понижава

Михаела Василева отново влиза в играта за голямата награда в Big Brother

Михаела Василева отново влиза в играта за голямата награда в Big Brother

Любопитно Преди 13 часа

Ебру напусна социалния експеримент по волята на зрителите на NOVA

Родриго Пас положи клетва като президент на Боливия

Родриго Пас положи клетва като президент на Боливия

Свят Преди 15 часа

Безстрашният Калоян стана част от звездните воини на “Игри на волята”

Безстрашният Калоян стана част от звездните воини на “Игри на волята”

Любопитно Преди 15 часа

Той победи своя ученик Максим в зрелищен кастинг дуел

Дания забранява достъпа до социални мрежи за деца под 15 години

Дания забранява достъпа до социални мрежи за деца под 15 години

Свят Преди 15 часа

Инициативата идва на фона на тревожни данни за мащабите на използване на социалните мрежи от младите датчани

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg

5 най-интелигентни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Циклон носи още валежи в понеделник

sinoptik.bg
1

Как да се ориентираме в планината

sinoptik.bg

Тайните трикове за красота на звездите (с продукти, които имате в кухнята си)

Edna.bg

Здрав сън в здраво тяло: 7 неща за по-добър тонус, които трябва да правиш преди лягане

Edna.bg

НА ЖИВО: ЦСКА 1948 - Черно море, съставите

Gong.bg

ЦСКА: Гидженов не събра смелост да изгони Георги Костадинов

Gong.bg

Директорът на 4 РУ за изчезването на Стефани: Причините са изключително лични

Nova.bg

Процедурата по внасяне и приемане на проекта на бюджет на държавата продължава да е на пауза

Nova.bg