Лавров е готов да се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио

Р уският външен министър Сергей Лавров каза, че е готов да се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и че такава комуникация е важна, предаде Ройтерс, като се позова на интервю на Лавров за агенция РИА Новости.

"Държавният секретар Марко Рубио и аз разбираме необходимостта от редовна комуникация. Тя е важна за обсъждането на украинския въпрос и насърчаването на двустранната програма. Ето защо ние комуникираме по телефона и сме готови да провеждаме лични срещи, когато е необходимо", заяви Лавров в интервюто си за руската новинарска агенция.

Лавров и Рубио са провели "конструктивен" разговор

"Споразуменията, постигнати в Анкоридж, щата Аляска, са компромис, но Русия не се отказва от принципите", каза още руският външен министър.

Той добави, че Москва в момента очаква потвърждение от САЩ, че споразуменията от Анкоридж остават в сила.

Териториалната цялост на Русия и резултатите от референдумите от 2014 г. и 2022 г. не се оспорват съгласно споразуменията със САЩ, заяви Лавров в интервюто за РИА Новости.

Рубио и Лавров се договориха да възстановят диалога

Руският министър също така отбеляза, че САЩ са информирали Русия чрез дипломатически канали, че разглеждат предложението на президента Владимир Путин да се запазят ограниченията по договора за контрол на ядрените оръжия "Нов СТАРТ" след изтичането на крайния му срок на действие през февруари 2026 г.

"Досега не е имало съществена реакция от страна на Вашингтон. Казано ни беше по дипломатически канали, че "въпросът се разглежда", обясни руският дипломат.

Рубио: Лавров даде нова идея за Украйна

По-рано президентът Путин заяви, че Русия е готова да се придържа към ограниченията по договора в продължение на още една година след изтичането му, ако САЩ поемат същия ангажимент.