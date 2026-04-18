Лавров: Време е за разговор със САЩ за икономическите връзки

Лавров заяви, че НАТО „не е в най-доброто си състояние", но че Русия няма да се меси във вътрешните работи на Алианса

18 април 2026, 15:24
Източник: Getty Images

Р уският външен министър Сергей Лавров каза по време на форум в турския курортен град Анталия, че е дошло време за разговор със Съединените щати за това как Вашингтон вижда бъдещите си икономически връзки с Русия, предадоха Ройтерс и ТАСС. Той обаче допълни, че разликите между двете страни остават.

Лавров заяви, че НАТО „не е в най-доброто си състояние“, но че Русия няма да се меси във вътрешните работи на Алианса.

Русия превърна подновеното икономическо сътрудничество със САЩ в основна част от усилията си за политическо разведряване на отношенията с администрацията на американския президент Доналд Тръмп, отбелязва Ройтерс.

В кулоарите на Дипломатическия форум в Анталия руският външен министър се срещна с турския си колега Хакан Фидан. Лавров и Фидан потвърдиха ангажимента на Москва и Анкара за конструктивно сътрудничество за разработване на ефективни решения за разрешаване на кризи, се посочва в цитирано от ТАСС изявление на руското външно министерство след среща между двамата министри.

„По време на двустранна среща с Хакан Фидан в кулоарите на събитието бяха обсъдени подробно ключови аспекти от международния и регионален дневен ред, включително ситуацията в Персийския залив и Близкия изток. Беше потвърдено съвместното желание на Русия и Турция за по-нататъшно конструктивно сътрудничество за разработване на ефективни решения за разрешаване на кризисни ситуации“, съобщиха от руското МВнР. От ведомството допълниха, че Лавров и Фидан са обсъдили и актуални въпроси от руско-турския диалог, както и основните цели на търговско-икономическото и енергийното сътрудничество между двете страни, като са очертали и график за предстоящи контакти.

В рамките на срещата между двамата министри е подписан план за консултации между външнополитическите ведомства на двете страни за следващите две години (2026-2027 г.), съобщиха още от руското външно министерство, цитирани от ТАСС.

Източник: Магдалена Димитрова/БТА    
Сергей Лавров Русия САЩ Турция Икономически връзки Дипломация НАТО
