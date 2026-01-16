Канада и Китай възобновяват сътрудничеството след години на напрежение – срещата на лидерите в Пекин

К итай и Канада трябва да бъдат партньори, които проявяват взаимно уважение и доверие, развиват се заедно и си сътрудничат, заяви днес китайският президент Си Цзинпин пред канадския министър-председател Марк Карни на срещата им в Пекин, предаде Синхуа.

Изправени пред нови глобални предизвикателства, лидерите на Китай и Канада се ангажираха да подобрят отношенията между страните си след години на напрежение, отбелязва Асошиейтед прес. Си Цзинпин заяви пред своя гост, че е готов да продължи да работи за подобряване на връзките и отбеляза, че от октомври миналата година, когато двамата се срещнаха за първи път в рамките на регионална икономическа конференция в Южна Корея, се водят преговори за възстановяване и подновяване на сътрудничеството.

Китай и Канада започнаха първите официални преговори от 2017 г.

"Може да се каже, че срещата ни миналата година отвори нова страница в подобряването на отношенията между Китай и Канада", заяви китайският лидер.

"Това бяха исторически и ползотворни два дни", заяви Карни в изявление пред медиите. "Трябва да разбираме разликите между Канада и другите страни и да насочим усилията си към съвместна работа в областите, в които имаме сходни позиции."

Карни е първият от осем години канадски премиер, посетил Китай. Той заяви, че по-добрите отношения ще спомогнат за подобряване на глобалната система на управление, която той описа като "подложена на голямо напрежение", отбелязва АП. Канадският премиер призова за нови отношения, "адаптирани към новите глобални реалности" и за сътрудничество в областта на селското стопанство, енергетиката и финансите.

Същността на китайско-канадските икономически и търговски отношения е във взаимната изгода и в сътрудничеството, от което печелят и двете страни, посочи Си.

На свой ред Карни заяви днес, че Канада и Китай изграждат ново стратегическо партньорство, което ще донесе "исторически“ ползи, като се възползва от силните страни на всяка държава, съобщи Ройтерс.

В сряда Карни пристигна в Пекин на историческа четиридневна визита, с което стана първият канадски премиер, посетил Китай, от 2017 г. насам.

Неговата мисия в Пекин е "да възстанови връзките с втория по големина търговски партньор на Канада след САЩ“ след месеци на дипломатически усилия за "разрешаване на досега съществувалото напрежение", отбелязва агенцията.

"Важно е да започнем това ново стратегическо партньорство във време на разделение“, каза Карни пред Си, призовавайки за фокусиране върху области като селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, енергетиката и финансите. "Вярвам, че можем да постигнем незабавен и устойчив напредък“, добави министър-председателят на Канада.

Новите реалности, споменати на срещата на лидерите, отразяват до голяма степен подхода "Америка на първо място" на американския президент Доналд Тръмп, отбелязва АП. Наложените от него мита засегнаха икономиките на двете страни.

Засега не се споменава нищо за митата между Китай и Канада, което е препъникамък в отношенията между тях.

Канада последва примера на САЩ, като наложи мита от 100% върху електромобилите от Китай и 25% върху стоманата и алуминия по времето на бившия премиер Джъстин Трюдо, предшественикът на Карни. Китай отговори с налагане на мита от 100% върху канадското рапично масло и брашно и 25% върху свинското месо и морските дарове. През август миналата година добави 75,8% мито върху рапичните семена.

Като цяло, вносът на Китай от Канада е спаднал с 10,4% миналата година до 41,7 милиарда долара, според китайските търговски данни.

Карни ще отпътува от Китай утре и се очаква да посети Катар в неделя, преди да присъства на годишната среща на Световния икономически форум в Швейцария следващата седмица. В Катар той ще се срещне с бизнес лидери и инвеститори, за да насърчи търговията и инвестициите, съобщи неговата канцелария.