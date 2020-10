Ройтерс: Следващите 48 часа ще са критични за лечението на Тръмп

П резидентът Доналд Тръмп още не е на ясен път към възстановяване от КОВИД-19 и някои от жизнените му показатели през последните 24 часа са били много обезпокоителни, заяви пред журналисти лице, запознато със ситуацията, предаде Ройтерс.

Доналд Тръмп влезе в болница

Според източника, настоял за анонимност, следващите 48 часа ще са критични от гледна точка на лечението на Тръмп. Оценката се разминава с тази на лекаря на Тръмп на днешния брифинг, отбелязва Ройтерс.

