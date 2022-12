Родители отказаха детето им да бъде оперирано с кръв от ваксинирани

Ж ивотоспасяваща сърдечна операция не може да бъде извършена на 4-месечно бебе в Нова Зеландия, тъй като родителите отказали за интервенцията да бъде използвана кръв от ваксинирани хора, съобщава британският The Guardian.

Parents refuse use of vaccinated blood in life-saving surgery on baby https://t.co/pEOcQcPzwF