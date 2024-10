Почина вдовицата на Робърт Кенеди

Е тел Кенеди, дългогодишна защитничка на човешките права, почина днес на 96-годишна възраст, съобщи внукът ѝ Джоузеф Кенеди Трети, цитиран от Ройтерс.

Кенеди е преживяла редица трагедии, сред които убийството на съпруга ѝ Робърт Ф. Кенеди и преждевременната смърт на две от 11-те им деца.

"С пълни с любов сърца съобщаваме за кончината на нашата невероятна баба Етел Кенеди. Тя почина тази сутрин от усложнения, свързани с инсулт, който тя получи миналата седмица", написа Джоузеф Кенеди Трети в "Екс".

Етел Кенеди се опитваше да продължи делото на съпруга си с основаването на Центъра за човешки права "Робърт Ф. Кенеди".

Тя е майка на бившия независим кандидат за президент и противник на ваксините Робърт Ф. Кенеди-младши, който наскоро се отдели от традиционната принадлежност на семейството си към Демократическата партия и подкрепи Доналд Тръмп за президент. Покойният ѝ съпруг Робърт Ф. Кенеди е брат на убития през 1963 г. президент Джон Ф. Кенеди.

През 1968 г. Робърт решава да се кандидатира за президентската номинация на Демократическата партия. Малко след като печели решаващите първични избори на демократите, той е застрелян от 24-годишен мъж с йорданско-палестински корени, който до ден днешен е в затвора.

Етел Кенеди преживява и други семейни трагедии. Нейните родители загиват при самолетна катастрофа през 1955 г., а брат ѝ - при аналогични обстоятелства 11 години по-късно. Освен това две от нейните 11 деца губят живота си преждевременно.

Етел се ангажира с много каузи, подкрепяни от покойния ѝ съпруг, включително борбата с бедността, социалната справедливост и опазването на околната среда.

През 2014 г. тогавашният президент Барак Обама я удостои с президентски медал на свободата. "Тя е емблема на вярата и непреходната надежда, дори пред лицето на невъобразима загуба и невъобразима скръб", каза Обама на церемонията.

