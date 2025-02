Рюте: Преговорите за Украйна трябва да доведат до траен резултат

П одкрепям мирни преговори за Украйна, но те трябва да доведат до траен резултат, заяви днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте пред журналисти преди началото на срещата на министрите на отбраната от пакта в Брюксел.

Важно е преговорите да започнат, добави той. Видяхме какво стана със споразуменията от Минск, не можем да допуснем това отново, каза Рюте. По неговите думи вчерашният разговор между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин оставя впечатление, че е бил успешен. В края на преговорите Путин трябва да знае, че повече не може да посегне на Украйна, посочи Рюте.

