Разследват убийството на 17-годишно момче, заподозреният е друг тийнейджър

15-годишно момче е обвинено в убийството на 17-годишен младеж в Солихъл.

17-годишното момче е починало след намушкване с нож в Марстън Грийн във вторник.

A 17-year-old boy has been fatally stabbed and another teenager arrested on suspicion of murder. The victim was treated by ambulance staff in Station Road, Marston Green, near Solihull, on Tuesday evening, but died at the scene. Full story - https://t.co/ISD7J5JWUu pic.twitter.com/sjnjsIuV1z

15-годишният младеж, чието име не може да бъде назовано по правни причини, е обвинен и в притежание на нож.

Той ще се яви пред магистратите в Бирмингам в понеделник, се казва в изявление на полицията на Уест Мидландс.

„Мислите ни остават със семейството и близките на 17-годишното момче, което почина във вторник“, заяви инспектор Мишел Кордел.

A teenager who was arrested on suspicion of murder after a boy, 17, was killed outside a busy row of shops in #Solihull has been bailed. A 17-year-old male was arrested after the victim was fatally stabbed in #MarstonGreen on Tuesday night. https://t.co/84U5nFAucA