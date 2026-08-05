Свят

Разследват инцидент с хеликоптера на Тръмп и пътнически самолет

Белият дом подчерта, че президентът Тръмп през цялото време е бил в безопасност

Николай Киров Николай Киров

5 август 2026, 21:30
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Ф едералната авиационна администрация на САЩ прави проверка във връзка с нарушение на процедурите за безопасност при полети, при което пътнически самолет е получил разрешение за излитане, докато хеликоптерът на президента Доналд Тръмп се е приближавал към националното летище „Рейгън“ във Вашингтон, предаде „Асошиейтед прес“.

Инцидентът е станал във вторник. Президентският хеликоптер „Марин Уан“ e излетял от площадка в Белия дом, за да извърши полет към военновъздушната база „Андрюс“. Тръмп е бил на борда на хеликоптера, чиито полет бил първият етап от пътуването му до западното крайбрежие на САЩ. По същото време от летище „Рейгън“ е излетял и пътнически самолет. 

Катастрофата с хеликоптер край Вашингтон: Ключова предпазна система е била изключена

Припомняме, че на 29 януари 2025 г. при сблъсък между пътнически самолет и военен хеликоптер „Блек Хоук“ загинаха 67 души. Катастрофата стана причина Федералната авиационна администрация да разпореди всички излитания и кацания на летище „Рейгън“ да бъдат преустановявани всеки път, когато покрай летището прелита хеликоптер.

Излетелият във вторник пътнически самолет е набрал височина над президентския хеликоптер, така че двата летателни апарата са се движели по траектории, по които не е имало опасност от сблъсък. 

Федералната авиационна администрация публикува изявление, в което се посочва, че е имало „моментна загуба на дистанция, след което въздухоплавателните средства са продължили да се отдалечават едно от друго“. „Диспечерът на въздушното движение е поддържал връзка както с пилота на пътническия самолет, така и с пилота на „Марин Уан“, се добавя в изявлението. 

Белият дом подчерта, че президентът Тръмп през цялото време е бил в безопасност. „Марин Уан“ се управлява от едни от най-добрите пилоти в света и в нито един момент президентът не е бил изложен на риск“, заяви говорител на Белия дом. 

Тръмп: Авиокатастрофата можеше да бъде предотвратена

Националната комисия за безопасност на транспорта тази сутрин съобщи, че продължава да събира информация за вчерашния инцидент и че все още не е взела решение дали да започне разследване. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Велев    
Доналд Тръмп Марин Уан Авиационен инцидент САЩ
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