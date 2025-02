Катастрофата с хеликоптер край Вашингтон: Ключова предпазна система е била изключена

К лючова предпазна система е била изключена на хеликоптера на Сухопътните сили на САЩ „Блек хок“, който се сблъска с пътнически самолет на „Американ Еърлайнс“ миналата седмица край американската столица Вашингтон, убивайки 76 души, заяви председателят на сенатската комисия за търговия Тед Круз, цитиран от Ройтерс.

Според Круз хеликоптерът е бил с изключена автоматична система за зависимо наблюдение-излъчване, което обаче е допустимо при военните летателни апарати.

Откриха черните кутии на разбилия се край Вашингтон пътнически самолет

„Това е било тренировъчна мисия, така че не е имало належаща причина, свързана с националната сигурност, системата да бъде изключена“, заяви Круз по време на пресконференция на Националния съвет по безопасност на транспорта (НСБТ) и Федералната авиационна администрация (ФАА).

При най-смъртоносната въздушна катастрофа в САЩ от повече от 20 години, която се случи миналата седмица, самолетът и хеликоптерът се е сблъскаха и паднаха в река Потомак. Хеликоптерът е летял на около 30 метра над максимално допустимото за този маршрут, съобщи по-рано НСБТ.

