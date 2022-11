Разрушения, водата изтича от язовир „Каховка”

Н ови разрушения са били нанесени на огромния язовир на река Днепър при Нова Каховка през последните 24 часа, показват сателитни снимки на „Maxar”, предава Си Ен Ен.

Водата изтича от три шлюза на язовир „Каховка”, като не е ясно как са причинени щетите, които са близо до западния бряг на реката.

Снощи местни жители съобщиха в Телеграм, че са чули експлозии в района на язовирната стена.

Русия: Украинците удариха язовир "Каховка"

От сателитните изображения не става ясно дали шлюзовете са били повредени или изпускането на вода се контролира.

Виждат се значителни поражения по моста над язовирната стена. Към момента районът остава под руски контрол.

През последните 24 часа руската армия се изтегли на източния бряг на Днепър.

Междувременно бяха разрушени всички мостове над реката, включително и двата - железопътен и шосеен, преминаващи над стената на язовир „Каховка”.

През последните месеци те бяха обстрелвани от украинските военни, опитващи се да прекъснат снабдяването на руските войски на западния бряг на Днепър, но не понесоха значителни щети.

Русия призна: Пробив на украинската армия към Херсон

Антоновският мост, единствената връзка между южния украински град Херсон и контролирания от руските сили източен бряг на река Днепър, също е разрушен. Довчера той беше сериозно повреден, но сега големи части от него са сринати.

BREAKING: Photos have emerged showing that retreating Russian forces have destroyed the Antonovsky Bridge across the Dnipro River near Kherson pic.twitter.com/B33LUqr3OG

Язовир „Каховка” има стратегическо значение по няколко причини. С вода от него се охлаждат реакторите на Запорожката атомна електроцентрала.

Освен това изпускането на водохранилището, съдържащо 18 милиона кубически метра вода, може да доведе до катастрофални наводнения надолу по течението на Днепър. При такава ситуация най-голяма е заплахата за районите край по-ниския западен бряг на реката, включително и току що освободения от украинската армия град Херсон.

На 21 октомври украинското военно разузнаване съобщи, че руските сили са започнали да минират шлюзовете и подпорите на язовира. Тогава назначените от Русия власти в Херсон отхвърлиха това като „глупост”.

Satellite images from the Nova Kakhovka dam and the connecting bridge. Two spans have been blown up by Russians. pic.twitter.com/y8sjH6cphx