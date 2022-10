Русия призна: Пробив на украинската армия към Херсон

У краинската армия направи пробив в южната област Херсон и пое контрола над няколко населени места, съобщи в понеделник руски служител.

„Напрегнато е, да го кажем така”, заяви Владимир Салдо, назначеният от Русия ръководител на Херсонска област: „Там, където е язовир Каховка, има селище, наречено Дудчани... именно в този район има пробив и има населени места, превзети от украинските войски”.

Дудчани се намира на западния бряг на река Днепър, на около 40 км надолу по течението от мястото, където бяха разположени руските позиции в събота.

Властите и военното командване на Украйна запазват политиката си да не коментират контраофанзивата към Херсон.

Руски блогъри обаче съобщиха за украинско настъпление с танкове на десетки километри навътре в доскоро контролираната от Русия територията по западния бряг на Днепър.

В един от редките случаи, в които официално лице от Украйна дава информация за ситуацията на терен, Антон Герашченко, съветник на вътрешното министерство, публикува видео на украински войник, развяващ националното знаме в Золота Балка в Херсонска област.

Украинската контраофанзива заплашва с обкръжение десетки хиляди руски войници.

Снабдяването на руската армия на западния бряг на Днепър вече е силно затруднено, реката е много широка, а Украйна е разрушила всички мостове по нея и атакува постоянно понтонните съоръжения и фериботите, използвани от руснаците.

Украинското оперативно командване на южния фронт в сутрешната си сводка днес не коментира в детайли ситуацията в Херсонска област, а се ограничи до съобщение, че са постигнати частични успехи.

От украинската армия молят също така местните интернет платформи и потребители да не публикуват никаква информация за хода на контраофанзивата, дори ако тя постъпва от надеждни източници.

#Ukraine: A Russian T-72B3 tank was captured by the Ukrainian army in #Kherson Oblast - here it can be see recovered by a Ukrainian T-72AMT. pic.twitter.com/LxwKAcJzJp