Размяна на остри реплики между САЩ и Германия заради конфликта в Близкия изток

Н апрежението между Берлин и Вашингтон ескалира след серия изявления на германския канцлер Фридрих Мерц и американския президент Доналд Тръмп, свързани с конфликта в Иран и ролята на Европа в регионалната сигурност.

Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме

Мерц: Действията на Тръмп са „огромна ескалация“

Германският канцлер Фридрих Мерц остро разкритикува поведението на Доналд Тръмп, като го определи като „огромна ескалация“, а не като опит за прекратяване на военните действия.

„Това, което Тръмп прави в момента, не представлява деескалация и намиране на мирно решение, а огромна ескалация с неясен изход“, заяви Мерц по време на конференция, организирана от германския в. Франкфуртер Алгемайне Цайтунг.

Заради Иран: Как Мерц се обърна срещу Тръмп

Той добави, че смяната на режима в Иран не е реалистична цел, посочвайки: „Ако това е целта, не мисля, че ще я постигнат. Това в миналото най-често се е проваляло.“

Мерц подчерта, че Германия няма да участва пряко във военни действия в региона, потвърждавайки позицията на висшите германски представители, включително министъра на отбраната Борис Писториус и вицеканцлера Ларс Клингбайл, които също заявиха: „Това не е наша война“.

Мерц призова за "убедителен план" за прекратяване на войната в Иран

Тръмп отвърна на удара

На свой ред Доналд Тръмп отправи критики към Мерц и Германия за липсата на подкрепа на САЩ при обезопасяването на Ормузкия проток – ключов маршрут за международната търговия с петрол.

По време на инвестиционен форум в Маями, Флорида, американският президент заяви: „Фридрих, канцлерът на Германия, каза: ‘Това не е нашата война’. В Украйна не е нашата война, но ние помагаме (на украинците).“

Мерц навлиза в бърлогата на Тръмп

Тръмп добави, че САЩ вече „не са длъжни да подкрепят НАТО“ и подчерта, че предвид настоящите действия на съюзниците, ангажиментите могат да бъдат преразгледани: „Винаги щяхме да бъдем до тях, но сега, предвид действията им, предполагам, че това вече не е нужно, нали?“

Причините за напрежението

Острата размяна на реплики идва след поредица събития през последните дни, включително критиките на Тръмп към Германия за това, че не е подпомогнала обезопасяването на Ормузкия проток. Американският президент посочи, че намира за „неуместно“ високопоставени германски представители да казват, че войната с Иран „не е тяхна“.

От германска страна подобни позиции вече бяха изразени от Мерц, Писториус и Клингбайл, като те категорично заявиха, че Германия няма да участва пряко в конфликта.

Какво значение има това за международната политика

Напрежението между двете страни и различията във вижданията за ролята на Европа в Близкия изток подчертават чувствителността на международните отношения в контекста на конфликта в Иран. Докато Германия се придържа към позицията за ограничено участие и дипломатическо уреждане, САЩ продължават да настояват за активна намеса и подкрепа от съюзниците в НАТО.

Размяната на остри изявления между Вашингтон и Берлин засилва вниманието към потенциалните ефекти върху енергийната сигурност, търговските потоци и стабилността в региона на Персийския залив.