Лагард предупреди да се готвим за криза заради Иран

Р исковете от войната в Иран се подценяват, предупреди президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в интервю за "Икономист".

На фона на ситуацията, която Международната агенция за енергията (МАЕ) вече нарича "най-големия енергиен шок в историята", очакванията за бързо връщане към нормалното може да са "прекалено оптимистични", каза Лагард.

Техническите експерти на ЕЦБ смятат, че "вече са нанесени твърде много щети", посочи тя, допълвайки, че "няма начин" загубеният капацитет в предлагането на енергийни суровини от Персийския залив да бъде възстановен за няколко месеца.

Нарушенията на доставките на петрол и газ могат да продължат с години, подчерта президентът на ЕЦБ, като според нея опасността е, че последствията ще се проявят постепенно, което ще доведе до "забавена преценка" за сериозността на кризата.

По отношение на паричната политика Лагард заяви, че ЕЦБ е "в добра позиция да реагира". Тя обаче изрази по-голяма загриженост за правителствените бюджети.

"Фискалното пространство не е толкова голямо", колкото през 2022–2023 г., когато страните изразходваха 2,5 процента или повече от БВП, за да омекотят удара от поскъпването на енергията след инвазията на Русия в Украйна. Всякаква подкрепа този път ще трябва да бъде "персонализирана, целева и временна", посочи Лагард, като политиците ще трябва да внимават колко "широк“ е подходът им и да се фокусират върху домакинствата с ниски доходи.

По отношение на ролята на Америка в глобалната система, президентът на ЕЦБ беше значително по-критична. Тя изрази частично съгласи е с премиера на Канада Марк Карни, който заяви по-рано тази година, че старият ред се разпада, но не и с идеята, че трябва да се гради наново от нулата. Многостранните институции като Международният валутен фонд (МВФ), Световната банка и Световната търговска организация (СТО) все още могат да бъдат реформирани, дори ако "доминацията" на Америка в тях трябва да намалее.

По думите й при настоящата ситуация в света обаче Европа все още има централна роля.

"Критиката към Европа е изключително преувеличена", каза тя, предполагайки, че разочарованието отразява високи очаквания. Континентът, някога "мечта" и "обещание", е постигнал "брутален успех" в осигуряването на мир, подчерта Лагард, макар да призна, че Европа трябва да прави повече.

Ръководителката на централната банка на еврозоната посочи приоритетите си - истински единен пазар, по-дълбоки и по-ефективни капиталови пазари, повишаване на продуктивността и иновации, цифрово евро, което да подпомага интеграцията.

Но постигането на всичко това изисква политическо единство, което се усложнява от нарастването на националистическия популизъм, каза Лагард.