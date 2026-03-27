Лагард предупреди да се готвим за криза заради Иран

Нарушенията на доставките на петрол и газ могат да продължат с години

27 март 2026, 21:07
Р исковете от войната в Иран се подценяват, предупреди президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в интервю за "Икономист". 

На фона на ситуацията, която Международната агенция за енергията (МАЕ) вече нарича "най-големия енергиен шок в историята", очакванията за бързо връщане към нормалното може да са "прекалено оптимистични", каза Лагард.

Техническите експерти на ЕЦБ смятат, че "вече са нанесени твърде много щети", посочи тя, допълвайки, че "няма начин" загубеният капацитет в предлагането на енергийни суровини от Персийския залив да бъде възстановен за няколко месеца.

МАЕ вещае безпрецедентна глобална криза след войната в Иран

Нарушенията на доставките на петрол и газ могат да продължат с години, подчерта президентът на ЕЦБ, като според нея опасността е, че последствията ще се проявят постепенно, което ще доведе до "забавена преценка" за сериозността на кризата. 

По отношение на паричната политика Лагард заяви, че ЕЦБ е "в добра позиция да реагира". Тя обаче изрази по-голяма загриженост за правителствените бюджети.

"Фискалното пространство не е толкова голямо", колкото през 2022–2023 г., когато страните изразходваха 2,5 процента или повече от БВП, за да омекотят удара от поскъпването на енергията след инвазията на Русия в Украйна. Всякаква подкрепа този път ще трябва да бъде "персонализирана, целева и временна", посочи Лагард, като политиците ще трябва да внимават колко "широк“ е подходът им и да се фокусират върху домакинствата с ниски доходи.

По отношение на ролята на Америка в глобалната система, президентът на ЕЦБ беше значително по-критична. Тя изрази частично съгласи е с премиера на Канада Марк Карни, който заяви по-рано тази година, че старият ред се разпада, но не и с идеята, че трябва да се гради наново от нулата. Многостранните институции като Международният валутен фонд (МВФ), Световната банка и Световната търговска организация (СТО) все още могат да бъдат реформирани, дори ако "доминацията" на Америка в тях трябва да намалее.

По думите й при настоящата ситуация в света обаче Европа все още има централна роля.

"Критиката към Европа е изключително преувеличена", каза тя, предполагайки, че разочарованието отразява високи очаквания. Континентът, някога "мечта" и "обещание", е постигнал "брутален успех" в осигуряването на мир, подчерта Лагард, макар да призна, че Европа трябва да прави повече.

Кристалина Георгиева: Пазарите се движат като влакче на ужасите

Ръководителката на централната банка на еврозоната посочи приоритетите си - истински единен пазар, по-дълбоки и по-ефективни капиталови пазари, повишаване на продуктивността и иновации, цифрово евро, което да подпомага интеграцията. 

Но постигането на всичко това изисква политическо единство, което се усложнява от нарастването на националистическия популизъм, каза Лагард.

Източник: БТА, Елена Савова    
Правителството обяви мерки за 100 млн. евро срещу скока на цените

Правителството обяви мерки за 100 млн. евро срещу скока на цените

Връчиха наградите „Икар“ 2026

Връчиха наградите „Икар“ 2026

Лагард предупреди да се готвим за криза заради Иран

Лагард предупреди да се готвим за криза заради Иран

Рубио обвини Зеленски в лъжа и САЩ ще победят Иран без сухопътни войски

Рубио обвини Зеленски в лъжа и САЩ ще победят Иран без сухопътни войски

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
007 лансира Denza в Европа, която готви конкурент на Porsche 911 с 1000 к.с.

007 лансира Denza в Европа, която готви конкурент на Porsche 911 с 1000 к.с.

carmarket.bg
Жена намушка четирима души в центъра на София
Ексклузивно

Жена намушка четирима души в центъра на София

Преди 1 ден
Ново развитие по казуса с оставката на Андрей Гюров в БНБ
Ексклузивно

Ново развитие по казуса с оставката на Андрей Гюров в БНБ

Преди 1 ден
Обрат, Тръмп спира атаките срещу енергетиката на Иран
Ексклузивно

Обрат, Тръмп спира атаките срещу енергетиката на Иран

Преди 1 ден
Атаки с гранати и коктейли „Молотов“ в Белград
Ексклузивно

Атаки с гранати и коктейли „Молотов“ в Белград

Преди 1 ден
Последни новини

Тайгър Уудс в катастрофа с преобръщане във Флорида

Тайгър Уудс в катастрофа с преобръщане във Флорида

Свят Преди 51 минути

Инцидентът е станал тази вечер

Външните министри от Г-7 призоваха за отваряне на Ормузкия проток

Външните министри от Г-7 призоваха за отваряне на Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Те настояват за спиране на атаките срещу цивилни и гражданска инфраструктура

А къде са военновъздушните сили на Иран?

А къде са военновъздушните сили на Иран?

Свят Преди 3 часа

Какво става с иранските изтребители?

Освободиха от длъжност началника на затвора в София

Освободиха от длъжност началника на затвора в София

България Преди 6 часа

За изпълняващ функциите „началник на затвора-София“ е определен главен инспектор Росен Димчев

<p>Жената, намушкала четирима в София, не е освидетелствана</p>

Жената, задържана за намушканите германци в София, не е освидетелствана

България Преди 6 часа

Предстои да ѝ бъде направена психиатрична експертиза

Росалия прекъсна концерт заради тежко хранително отравяне (ВИДЕО)

Росалия прекъсна концерт заради тежко хранително отравяне (ВИДЕО)

Свят Преди 6 часа

Въпреки опитите да продължи, певицата се срина на сцената и по-късно сподели снимка на системи, благодарейки на феновете за разбирането в този труден момент

Мълния удари Бурдж Халифа, наводнения след силна буря в Дубай

Мълния удари Бурдж Халифа, наводнения след силна буря в Дубай

Свят Преди 6 часа

829-метровата кула Бурдж Халифа беше поразена, докато „проливен дъжд, гръмотевични бури и силни ветрове“ връхлетяха ОАЕ

Антонио Бандерас разкри защо е напуснал Холивуд

Антонио Бандерас разкри защо е напуснал Холивуд

Любопитно Преди 6 часа

След преживян инфаркт през 2017 г., Антонио Бандерас заменя Холивуд с родната Малага. Актьорът споделя, че срещата със смъртта е била „най-хубавото нещо“, насочило го към истинската му страст – неговия собствен театър и спокойния живот с Никол Кимпел

<p>Въоръжен грабеж в досието на жената, намушкала четирима в София</p>

Въоръжен грабеж в досието на жената, задържана за намушкването на четирима в София

България Преди 6 часа

През 2020 г., тогава 34-годишната задържана, опитала да обере магазин

Снимката е илюстративна

Абсурдният случай на една „болна“ жена, харчила помощи за маникюр, сърф и екскурзии

Свят Преди 6 часа

„Не знаех, че не е позволено да напускаш дома си“, оправда се 33-годишната британка, която прибра над 23 000 паунда помощи за „тежка тревожност“. Вижте как разследващите откриха „болната“ жена на зиплайн в Канкун и в списъците на десетки козметични салони

„Той ще бъде по-добър от мен“: Даниел Радклиф за новия Хари Потър след първия трейлър

„Той ще бъде по-добър от мен“: Даниел Радклиф за новия Хари Потър след първия трейлър

Любопитно Преди 6 часа

Магията се завръща с гръм и трясък! HBO пусна първия трейлър на новия сериал за Хари Потър и обяви коледна премиера, а оригиналната звезда Даниел Радклиф развълнува милиони фенове с признанието, че новият малък актьор ще бъде по-добър от самия него

Спор между Русия и Румъния за мините в Черно море

Спор между Русия и Румъния за мините в Черно море

Свят Преди 6 часа

Румъния обвини Русия за мините, Москва отрича

,

Легендите на Белоградчик оживяват в „Изживей България”

Любопитно Преди 7 часа

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Туск: Войната в Близкия изток ескалира в следващите дни

Туск: Войната в Близкия изток ескалира в следващите дни

Свят Преди 7 часа

Туск: Стабилизацията не е вероятна в идните дни

Ангел Попов в „Телеграфно подкастът“: Стотици купуват книжки през „верни хора“

Ангел Попов в „Телеграфно подкастът“: Стотици купуват книжки през „верни хора“

България Преди 7 часа

Бившият заместник-министър на транспорта посочи и схема за даване на рушвети от автошколи на проверяващи, за да не им съставят актове

„После ще...“: Кои са царете на отлагането в зодиака

„После ще...“: Кои са царете на отлагането в зодиака

Любопитно Преди 7 часа

Астролозите са класирали зодиите, от най-съвестните към онези, които отлагат всичко и постоянно. Вижте кой рискува да загуби време и как това се отразява на работата и личните цели

Всичко от днес

От мрежата

Лхаса Апсо или Ши Тцу: Коe малко куче е подходящо за вас?

dogsandcats.bg

Защо котките търкат муцуните си в ъглите?

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Триумф на криминалното фентъзи, Виктор Божинов благодари на актьорите в „Мамник“

Edna.bg

Любов, параноя и началото на края за Ружа Игнатова във „Взимай парите и бягай“

Edna.bg

ГЛЕДАЙ НА ЖИВО С КАРТИНА: Испания - Сърбия

Gong.bg

НА ЖИВО: Испания - Сърбия 1:0, греда на Ямал

Gong.bg

Психиатърът за намушкването в София: Психотичните състояния имат ясни сигнали

Nova.bg

Колко са осъдените за купуване на гласове с влязла в сила присъда

Nova.bg