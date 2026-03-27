Китай подкрепи Пакистан за мирните преговори с Иран

З апочването на мирни преговори във връзка с войната в Иран „не е лесна работа“, но би „помогнало за възстановяване на нормалното корабоплаване през Ормузкия проток“, заяви днес китайският министър на външните работи Ван И в телефонен разговор с пакистанския си колега Мохамад Ишак Дар, предаде „Ройтерс“.

Двамата са се споразумели „съвместно да насърчават прекратяване на огъня и прекратяване на враждебните действия, както и възобновяване на мирните преговори, за да бъде гарантирана безопасността на невоенните цели и морските маршрути“, се казва в резюме на телефонния разговор, публикувано от китайското външно министерство.

Китай подкрепя ролята на Пакистан като посредник, е казал Ван на Ишак Дар.