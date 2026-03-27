Вадефул: Путин се надява войната в Иран да отклони вниманието

Р уският президент Владимир Путин се надява, че войната в Близкия изток ще отклони вниманието от „престъпленията“ му в Украйна.

Това заяви германският външен министър Йохан Вадефул, предаде АФП.

„Путин цинично се надява, че ескалацията в Близкия изток ще отклони вниманието ни от престъпленията му в Украйна“, каза Вадефул по време на среща на външните министри от Г-7 във Франция.

„Този сметка не бива да успее“, подчерта той и предупреди, че всякакви компромиси с отбранителните способности на Украйна биха „играли в полза на Путин“.

Повтаряйки основната тема на двудневните преговори на министрите от Г-7 край Париж, Вадефул посочи, че международната общност трябва да работи още по-тясно заедно, тъй като в момента се сблъсква с две войни, в които Русия и Иран си сътрудничат.

На преговорите присъства и украинският външен министър Андрий Сибига.

„Виждаме много ясно колко тясно са свързани двата конфликта. Русия очевидно подкрепя Иран с информация за потенциални цели“, каза германският външен министър.

Ден по-рано върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас обвини Русия, че предоставя на Иран разузнавателна информация, за да „убива американци“ в Близкия изток, както и че доставя дронове.

„Трябва да укрепим единството си. Предвид факта, че Иран и Русия работят в най-тясно сътрудничество, ние трябва да бъдем още по-сплотени“, добави Вадефул.