Рубио обвини Зеленски в лъжа и САЩ ще победят Иран без сухопътни войски

27 март 2026, 20:49
Д ържавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в петък, че САЩ могат да постигнат целите си във войната с Иран „без никакви сухопътни войски“, след като бе наредено да се разположат над 1000 допълнителни военнослужещи в региона.

„Ще унищожим флота им, ще унищожим военновъздушните им сили и ще унищожим до голяма степен ракетните им установки, така че никога повече да не могат да се скрият зад тези неща, за да се сдобият с ядрено оръжие“, каза Рубио, след срещата на Г-7 в Париж: „Постигаме всички тези цели, изпреварваме графика по повечето от тях и можем да ги постигнем без никакви сухопътни войски, без никакви.“

Що се отнася до причината, поради която се изпращат повече военнослужещи в Близкия изток, той каза, че президентът Доналд Тръмп „трябва да бъде подготвен за множество непредвидени обстоятелства“, без да уточнява какво включват те.

Рубио посочи, че Иран не е отговорил на плана на САЩ за прекратяване на войната, но е изпратил „съобщения“, които показват интерес към дипломатически преговори.

„Все още не сме получили отговор. Имахме обмен на съобщения и сигнали от иранската система – каквото е останало от нея, за готовност да се обсъдят определени въпроси“, каза Рубио.

Държавният секретар на САЩ обвини украинския президент Володимир Зеленски в лъжа, след като той заяви, че Вашингтон оказва натиск върху Киев да се откаже от ключови територии като условие за получаване на гаранции за сигурност.

„Това е лъжа. Видях как го каза и е жалко, че го прави, защото знае, че това не е вярно“, заяви Рубио.

„Това, което му беше казано, е очевидно: гаранциите за сигурност няма да влязат в сила, докато войната не приключи, защото в противен случай се въвличаме във войната. Това не беше поставено като условие, освен ако той не отстъпи територия. Не знам защо казва тези неща. Това не е вярно“, подчерта Рубио.

Той добави, че САЩ може да пренасочат помощта за Украйна.

„Все още нищо не е пренасочено, но може да бъде. Ако имаме нужда от нещо за Америка и то е американско, ще го запазим за Америка“, обясни Рубио.

Източник: CNN, БГНЕС    
