Разкриха причината за смъртта на Вал Килмър

П ричината за смъртта на Вал Килмър беше разкрита седмица след като звездата от „Топ Гън“ почина.

Обичаният актьор, който си отиде на 1 април на 65-годишна възраст, е починал от пневмония.

Смъртният акт, издаден от Министерството на общественото здравеопазване на окръг Лос Анджелис и получен от TMZ, посочва пневмонията като непосредствена причина за смъртта. В документа се отбелязват и други основни медицински състояния, допринесли за леталния изход.

Val Kilmer’s official cause of death revealed one week after his passing https://t.co/geHDeeiSeL pic.twitter.com/5mrwjKu4it