„Толкова се гордеем с него“: Децата на Вал Килмър проговориха след смъртта му

С емейството на Вал Килмър проговори след смъртта на холивудската звезда, починала на 65-годишна възраст по-рано тази седмица.

Дъщерята на актьора, 33-годишната Мерседес, потвърди в сряда, че звездата от „Батман завинаги“ е починала от пневмония в Лос Анджелис.

Два дни по-късно децата на Килмър – Мерседес и синът му Джак – благодариха на приятели, роднини и почитатели за това, че са „отдали почит на паметта на нашия изключителен баща“.

„Толкова се гордеем с него и се чувстваме истински трогнати, че неговото наследство се чества,“ казаха те пред People в официално изявление. „В този момент бихме искали да скърбим насаме.“

Звездата от „Топ Гън“ се бореше с рак на гърлото в продължение на шест години, след като бе диагностициран през 2015 г. Болестта повлия сериозно на способността му да говори, вследствие на химио- и лъчетерапия, които наложиха извършването на две трахеотомии. През 2021 г. Килмър обяви, че е в ремисия.

Последната публична поява на актьора бе на 18 ноември 2019 г., когато заедно с Мерседес присъстваха на годишната гала Thespians Go Hollywood в Avalon Hollywood. Бащата и дъщерята, които поддържаха силна връзка, позираха за снимки заедно на червения килим.

Килмър има две деца от бившата си съпруга, британската актриса Джоан Уоли. Двойката бе женена от 1988 до 1995 г.

По информация на медии, актьорът е бил прикован към леглото в последните години от живота си, поради изтощителното лечение, през което премина след поставянето на диагнозата.

„Тялото му просто не можеше повече да се бори“, споделиха източници пред TMZ, добавяйки, че „в крайна сметка просто отказа“. По думите им, Килмър бил „много крехък в края“ и смъртта му не била внезапна.

В последните години актьорът бе изключително активен в социалните мрежи. В една от последните си публикации в Instagram той се показва с маска на Батман – мил жест към една от най-емблематичните роли в неговата дългогодишна кариера.

„Минало е известно време,“ казва той с намигване в кратък клип, споделен с неговите 645 000 последователи в платформата.

Килмър бе избран за главната роля в хита на Джоел Шумахер „Батман завинаги“ от 1995 г., след като Майкъл Кийтън се отказа от проекта. Филмът пожъна огромен успех, като спечели над 336 милиона долара в световния боксофис.

„Всичко в тази работа беше различно от всичко, което бях преживявал преди. Размерът на героя и колко странно беше, че Майкъл Кийтън реши да не го играе – просто казах „да“, без дори да прочета сценария,“ споделя Килмър пред Entertainment Tonight през 1995 г.

Кой беше Вал Килмър?

Вал Килмър е американски актьор, известен с харизмата си, интензивното си екранно присъствие и широкия диапазон от роли, които изиграва през своята дълга кариера. Роден на 31 декември 1959 г. в Лос Анджелис, Калифорния, той започва артистичния си път като най-младият приет студент в престижното драматично училище Juilliard.

Килмър се утвърждава през 80-те години с участия във филми като „Top Secret!“ и „Real Genius“, но световна слава добива с ролята си на пилота Айсмен в екшън класиката „Топ Гън“ (1986), където си партнира с Том Круз.

През 90-те той се превръща в една от най-търсените звезди в Холивуд. Сред най-запомнящите се изпълнения в кариерата му са образите на Джим Морисън в „The Doors“ (1991), Док Холидей в „Tombstone“ (1993), и, разбира се, Брус Уейн/Батман в „Батман завинаги“ (1995).

През следващите години актьорът участва в множество независими продукции и продължи да експериментира с жанрове – от драми и трилъри до документални проекти. През 2021 г. излезе биографичният документален филм „Val“, създаден с архивни кадри от личните му записи, който получи високи оценки от критиката заради откровеността си и емоционалната дълбочина.

Освен с професионалната си кариера, Килмър беше известен и с любовта си към изкуството, поезията и живописта. Въпреки тежката борба с рака на гърлото, той остана активен и отдаден на творчеството до самия край.