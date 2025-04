Почина голямата звезда на Холивуд от "Жега" и "Топ Гън" Вал Килмър

Н а 65-годишна възраст почина звездата от "Жега" и "Топ Гън" Вал Килмър. Новината съобщи дъщеря му Мерседес Килмър, цитирана от The New York Times.

Причината за смъртта му е пневмония, уточнява Мерседес Килмър.

Val Kilmer, who played Bruce Wayne in “Batman Forever,” channeled as Jim Morrison in Oliver Stone‘s “The Doors” and starred in several other 1980s favorites, has died. He was 65. https://t.co/iTfHQcI19v pic.twitter.com/Bt38dbqDxI