Разкриха причината за смъртта на актьора от „Клъцни/Срежи“ Джулиан Макмеън

П ричината за смъртта на Джулиан Макмеън беше обявена почти седмица след неговата кончина.

Актьорът от „Nip/Tuck“ е починал от белодробни метастази, вследствие на метастатичен рак на главата и шията, според официален доклад за одобрение на кремацията, издаден от Службата на съдебномедицинския експерт в окръг Пинелас, Флорида, цитиран от списание People.

Документът потвърждава, че смъртта на Макмеън е настъпила по естествен път. По данни на изданието, той вече е кремиран. Актьорът, станал популярен с ролята на д-р Крисчън Трой в медицинския драматичен сериал, почина на 2 юли в Клиъруотър, Флорида, след тежка битка с рака.

„С отворено сърце искам да споделя със света, че моят обичан съпруг Джулиан Макмеън почина мирно тази седмица, след като храбро се бори с болестта,“ заяви съпругата му Кели на 4 юли.

Почина звезда от „Клъцни/Срежи“ и „Фантастичната четворка“

„Джулиан обичаше живота. Обичаше семейството си. Обичаше приятелите си, работата си и феновете си. Най-голямото му желание беше да носи радост на колкото се може повече хора“, добави тя. „Молим за разбиране и подкрепа в този труден момент, за да може нашето семейство да скърби насаме. Пожелаваме на всички, на които Джулиан е донесъл радост, да продължат да я намират в живота. Благодарни сме за спомените.“

Макмеън беше на 56 години. Австралийският актьор се появява на холивудската сцена през 90-те години, след участието си в популярната австралийска сапунена опера „Home and Away“.

Големият му пробив идва с ролята на Коул Търнър в хитовия сериал „Чародейките“, където играе любимия на героинята на Алиса Милано – Фийби Халиуел. Той участва в продукцията между 2000 и 2005 г.

