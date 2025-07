Разкриха голямото богатство, което Джулиан Макмеън остави след смъртта си

Н етното богатство на актьора Джулиан Макмеън беше разкрито след трагичната му кончина на 56-годишна възраст.

Макмеън, най-известен с ролите си в сериалите "Nip/Tuck" и "Charmed", е оставил след себе си състояние от 16 милиона долара, преди да загуби личната си битка с рака, съобщават редица медии.

Според Daily Mail, през 2007 г. той е получавал около 125 000 долара на епизод за ролята си на д-р Крисчън Трой в Nip/Tuck — сума, която се е удвоила през следващата година. Успешната му кариера в Холивуд допълнително е увеличила богатството му през следващите години.

През 2015 г. австралийският актьор е реализирал значителна печалба и от продажбата на къщата си в Холивуд Хилс за 2,18 милиона долара, отново по данни на Daily Mail.

Page Six се е свързал с представител на Макмеън за коментар по темата.

Тъжната вест идва само няколко дни след като съпругата на Джулиан, Кели Макмеън, потвърди, че актьорът е починал „мирно“ на 2 юли, след „доблестни усилия да преодолее“ болестта си.

„Джулиан обичаше живота. Обичаше семейството си. Обичаше приятелите си. Обичаше работата си и обичаше феновете си. Най-дълбокото му желание беше да донесе радост в колкото се може повече животи“, сподели тя в изявление пред Deadline.

„Молим за разбиране и подкрепа в този труден момент, за да можем да скърбим в уединение. И пожелаваме на всички, на които Джулиан е донесъл радост, да продължат да я намират в живота. Благодарни сме за всички спомени.“

Julian McMahon, best known for starring in “Nip/Tuck” and “Charmed,” has died following a private battle with cancer, reports confirm. He was 56. pic.twitter.com/UuFLnHslTy