Разкриха причината за пожара, парализирал летище "Хийтроу" през март

П ожарът, предизвикал през март спирането на работата на летище "Хийтроу", е бил причинен по всяка вероятност от повреда в компонент на електрическа подстанция, съобщи британският Национален оператор на енергийната система в доклад за инцидента, публикуван днес.

BREAKING: A fire at an electrical substation that shut down Heathrow Airport for a day in March was most likely caused by moisture which had been present in a transformer since 2018 but went “unaddressed”, a review by the National Energy System Operator (Neso) has found ✈️ pic.twitter.com/r3JSOrJABJ