Летище "Хийтроу" възобнови работата си

Л ондонското летище "Хийтроу" съобщи днес, че е отворено и че изцяло е възобновило работата си, предаде Ройтерс.

Съобщението бе направено ден след като пожар прекъсна електрозахранването и принуди най-натовареното летище в Европа да затвори.

Затварянето на "Хийтроу" причини пътнически хаос по целия свят.

