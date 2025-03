90 авиокомпании заплашват "Хийтроу" със съдебни действия

О рганизация, представляваща над 90 авиокомпании, сред които British Airways и Virgin Atlantic, настоява за независимо разследване. Същата организация заплаши да предприеме съдебни действия, ако не бъде постигнато споразумение относно разходите, направени вследствие на целодневното затваряне на летище "Хийтроу" в петък, съобщава Sky News.

Главният изпълнителен директор на Комитета на операторите на авиолинии в "Хийтроу", Найджъл Уикинг, заяви, че се надява въпросът да бъде „уреден по приятелски начин“, но предупреди, че „ако не получим достатъчно добро обезщетение и изплащане на разходите, тогава, да, може да се стигне до съдебни действия“. Той допълни: „Надявам се да не се стигне дотам. Но в някои случаи това е единственият възможен ход, след като всички други опции са изчерпани.“

"Хийтроу", най-голямото летище в Европа, беше затворено от ранните часове на петък сутринта, след като пожар в електрическа подстанция доведе до сериозни проблеми с електрозахранването. В резултат самолетите не можеха да излитат или кацат, което доведе до отклоняване на полетите. Близо 1300 полета бяха засегнати, а около 250 000 пътници пострадаха от ситуацията.

Някои полети бяха възобновени в петък вечерта, но авиокомпаниите срещнаха значителни трудности, тъй като екипажите се намираха в различни точки на света, което допълнително усложни координацията. Г-н Уикинг призова за независимо разследване на инцидента и причините, поради които възстановяването на нормалната работа на летището отне толкова дълго време.

„Авиокомпаниите имат регулаторно задължение да се грижат за своите пътници“, подчерта той. „Но в този случай смятаме, че отговорността за ситуацията е на друга страна.“

Критики към комуникацията на "Хийтроу"

Ръководителят на авиогрупата, представляваща компании като British Airways и Virgin Atlantic, отправи критики към начина, по който летището е комуникирало със засегнатите страни.

Той определи като „ужасяващо“ това, че авиокомпаниите е трябвало да чакат до полунощ в петък, за да получат потвърждение, че Терминал 2 ще бъде отворен в събота.

„Ситуацията е неоправдана, особено като се има предвид колко пари са инвестирани в "Хийтроу" през годините и фактът, че това е най-скъпото летище в света“, заяви той.

Финансовите загуби за авиокомпаниите

Според експерта по пътуванията Пол Чарлз, бивш директор по комуникациите на Virgin Atlantic и главен изпълнителен директор на консултантската компания The PC Agency, разходите за авиокомпаниите и техните доставчици от този ден на прекъсване ще възлязат на „най-малко“ 20 милиона паунда.

Тази сума включва разходи за пътници, настаняване на екипажи, допълнителен транспорт, гориво и други свързани разходи. Анализатори от инвестиционната банка Jefferies изчисляват, че компенсациите за закъснения могат да намалят с 1% до 3% печалбите на IAG – компанията майка на British Airways и Aer Lingus.

Въпреки това, според Хавиер Гандара, ръководител на асоциацията на испанските авиолинии, инцидентът може да бъде класифициран като форсмажорно обстоятелство, което означава, че пътниците няма да имат право на обезщетение.

Отговорът на "Хийтроу"

Говорител на летището коментира: „Това беше безпрецедентен инцидент, предизвикан от пожар в подстанция извън летището. За по-малко от 24 часа цялото летище беше рестартирано и от събота нататък осигурихме пълен график на полетите.“

Той добави, че се провеждат два отделни прегледа – единият относно реакцията на "Хийтроу", а другият за цялостната мрежова инфраструктура, като летището ще съдейства напълно на разследванията.

„Всяка инвестиция в летищната инфраструктура се одобрява от авиокомпаниите и регулатора. Те имат пряк контрол върху това как изграждаме и поддържаме "Хийтроу".“

Главният изпълнителен директор на летището, Томас Уолдбай, заяви в публикация в LinkedIn, че е „горд“ от реакцията на екипа си по време на кризата.

„Гордея ли се със ситуацията, в която се озовахме? Разбира се, че не. Но съм изключително благодарен и горд от работата, която беше извършена, за да преодолеем кризата за толкова кратко време – благодарение на екипи от професионалисти, на които всички разчитаме, но които рядко получават признанието, което заслужават.“

По-рано той разясни, че по време на прекъсването е отказал и резервният трансформатор, което наложило цялостно спиране на системите за безопасност, преди електрозахранването да бъде пренасочено от останалите две подстанции.

Министърът на транспорта Хайди Александър коментира, че решението за спиране на полетите е взето, за да се гарантира безопасното рестартиране на системите след превключването към алтернативно електрозахранване.

*Видеото е архивно