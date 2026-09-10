Лекарство, създадено с ИИ, може би забавя стареенето

А лгоритъм е помогнал за създаването на лекарство, което за първи път е демонстрирало способност да забавя човешкото биологично стареене, според проучване, публикувано в научното списание Nature Biotechnology.

Как е тествано лекарството

Първоначално компанията Insilico Medicine разработва експерименталното лекарство рентосертиб (rentosertib), за да лекува пациенти с хронични белодробни заболявания и потенциално да удължи продължителността на живота.

По време на клиничните изпитания изследователите са изследвали ефекта на хапчетата върху биологичните маркери на стареенето. В изпитването са участвали 42-ма пациенти.

През 12-седмичния период на тестване учените са използвали шест различни „часовника на стареенето“ - специални алгоритми на базата на изкуствен интелект, които определят действителното състояние на организма въз основа на кръвни изследвания, както и на физиологични и психологически показатели.

Експериментът показа следните тенденции:

Група на приемащите лекарството: При пациентите, които са приемали рентосертиб, се наблюдава намаляване на показателите за биологична възраст при всичките шест метода за оценка.

Контролна група: При участниците, които са получавали плацебо или не са преминали лечение, биологичната възраст се е увеличила или е останала на същото ниво.

Научни дебати и последващи изпитания

Въпреки позитивните резултати, научната общност призовава за предпазливост при оценката на ефективността на метода.

Точността на „часовниците на стареенето“, които измерват химическите промени в ДНК или нивата на протеини в кръвта, остава обект на научни дебати. Все още няма единен общоприет показател за човешката биологична възраст.

Някои изследователи предупреждават, че опитите за изкуствено променяне на биомаркерите на стареенето биха могли потенциално да навредят на естествените регенеративни функции на организма.

Самото лекарство, рентосертиб, все още е в ранен етап на разработка и трябва да премине през дълга поредица от изпитания, преди да получи официално одобрение за употреба.