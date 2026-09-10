Навикът, който утроява риска от рак: Учени с важно предупреждение за горещите напитки

К онсумацията на прекалено горещ чай или кафе утроява риска от развитие на рак на хранопровода, показва най-мащабното световно проучване по темата, съобщава The Guardian.

Резултатите показват, че хората трябва да оставят горещите напитки да се охладят до комфортна за пиене температура, за да намалят риска от заболяването, съветват онколози.

Според изследването температурата на напитката и броят на изпитите горещи чаши повишават шансовете за развиване на езофагеален сквамозноклетъчен карцином (SCC). Напитките обаче не увеличават риска от аденокарцином (AC) – другата основна форма на рак на хранопровода.

„Консумацията на напитки с 'много гореща' спрямо 'топла' температура се свързва с трикратно по-висок риск от SCC, но не и от AC“, се посочва в проучването, публикувано в International Journal of Cancer.

Do you drink your coffee 'extra hot'? It could be putting you at risk of deadly oesophageal cancer, major study finds https://t.co/pxCMdnDtEV — Daily Mail (@DailyMail) September 8, 2026

„След коригиране на данните спрямо температурата, ежедневната консумация на шест или повече горещи напитки спрямо по-малко от шест се свързва със 71% увеличение на риска от SCC“, казва водещият изследовател д-р Кийрън Папиър от Оксфордския университет.

Констатациите се основават на анализ на навиците на близо 980 000 души в Обединеното кралство, проследени в продължение на 14 години. Участниците са отговаряли как предпочитат напитките си – „много горещи“, „горещи“, „топли“ или „не пия горещи напитки“. Изводите са базирани субективната оценка на участниците за температурата.

Проучването потвърждава за европейската популация това, което вече бе установено в Азия, Африка, Южна Америка и Близкия изток - пиенето на чай или мате с температура над 70°C повишава риска от онкологични заболявания.

Very hot drinks may damage the food pipe and increase cancer risk.https://t.co/APJIGpRBFM pic.twitter.com/ny4lTJpT9R — News Agency BGNES (@BGNES) September 9, 2026

Още през 2016 г. Международната агенция за изследване на рака към СЗО класифицира много горещите напитки като „вероятно канцерогенни за хората“. Смята се, че те вредят, като причиняват термични изгаряния на клетките по лигавицата на хранопровода. Алкохолът и тютюнопушенето остават другите основни рискови фактори.

Учените посочват, че 1 от 7 случая на SCC в Обединеното кралство би могъл да бъде избегнат, ако хората просто изчакват напитките им да се охладят.

Фиона Осгън от организацията Cancer Research UK съветва: „Трудно е да се посочи точно време за охлаждане. Но ако се притеснявате, просто изчакайте, докато напитката стане приятна за пиене, вместо да я пиете вряла“.

Проф. Муй-Тек Те от Университета „Куин Мери“ в Лондон обаче отбелязва, че субективното определяне на температурата е ограничение на проучването. Според него е възможно хората, които понасят по-горещи напитки, да имат различна чувствителност на лигавицата, което само по себе си да е биологично предразположение към заболяването.