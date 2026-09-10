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Навикът, който утроява риска от рак: Учени с важно предупреждение за горещите напитки

Мащабно проучване на Оксфорд предупреждава, че пиенето на много горещ чай или кафе утроява риска от рак на хранопровода. Изчакването напитките да се охладят до приятна температура може да предотврати един от всеки седем случая на заболяването

10 септември 2026, 06:16
Навикът, който утроява риска от рак: Учени с важно предупреждение за горещите напитки
Източник: iStock

К онсумацията на прекалено горещ чай или кафе утроява риска от развитие на рак на хранопровода, показва най-мащабното световно проучване по темата, съобщава The Guardian.

Резултатите показват, че хората трябва да оставят горещите напитки да се охладят до комфортна за пиене температура, за да намалят риска от заболяването, съветват онколози.

Според изследването температурата на напитката и броят на изпитите горещи чаши повишават шансовете за развиване на езофагеален сквамозноклетъчен карцином (SCC). Напитките обаче не увеличават риска от аденокарцином (AC) – другата основна форма на рак на хранопровода.

„Консумацията на напитки с 'много гореща' спрямо 'топла' температура се свързва с трикратно по-висок риск от SCC, но не и от AC“, се посочва в проучването, публикувано в International Journal of Cancer.

„След коригиране на данните спрямо температурата, ежедневната консумация на шест или повече горещи напитки спрямо по-малко от шест се свързва със 71% увеличение на риска от SCC“, казва водещият изследовател д-р Кийрън Папиър от Оксфордския университет.

Констатациите се основават на анализ на навиците на близо 980 000 души в Обединеното кралство, проследени в продължение на 14 години. Участниците са отговаряли как предпочитат напитките си – „много горещи“, „горещи“, „топли“ или „не пия горещи напитки“. Изводите са базирани субективната оценка на участниците за температурата.

Проучването потвърждава за европейската популация това, което вече бе установено в Азия, Африка, Южна Америка и Близкия изток - пиенето на чай или мате с температура над 70°C повишава риска от онкологични заболявания.

Още през 2016 г. Международната агенция за изследване на рака към СЗО класифицира много горещите напитки като „вероятно канцерогенни за хората“. Смята се, че те вредят, като причиняват термични изгаряния на клетките по лигавицата на хранопровода. Алкохолът и тютюнопушенето остават другите основни рискови фактори.

Учените посочват, че 1 от 7 случая на SCC в Обединеното кралство би могъл да бъде избегнат, ако хората просто изчакват напитките им да се охладят.

Фиона Осгън от организацията Cancer Research UK съветва: „Трудно е да се посочи точно време за охлаждане. Но ако се притеснявате, просто изчакайте, докато напитката стане приятна за пиене, вместо да я пиете вряла“.

Проф. Муй-Тек Те от Университета „Куин Мери“ в Лондон обаче отбелязва, че субективното определяне на температурата е ограничение на проучването. Според него е възможно хората, които понасят по-горещи напитки, да имат различна чувствителност на лигавицата, което само по себе си да е биологично предразположение към заболяването.

Източник: The Guardian    
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