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Жълтите петна около очите: Внезапен сигнал за скрита опасност от инфаркт и инсулт

Откриването на необичайни жълтеникави образувания по клепачите може да бъде ранен предупредителен сигнал за скрито натрупване на мастни плаки в артериите и значително повишен риск от инфаркт и инсулт, предупреждават учени от Станфорд

10 септември 2026, 06:15
Жълтите петна около очите: Внезапен сигнал за скрита опасност от инфаркт и инсулт
Източник: iStock

У чени от Станфорд установиха, че кожното заболяване ксантелазма може да бъде ранен предупредителен знак за атеросклероза и тежки сърдечно-съдови инциденти.

Атеросклерозата - натрупването на мастни плаки в артериите, което ограничава кръвотока - е основната причина за повечето инфаркти и инсулти. Тя често се развива бавно и незабележимо, без никакви симптоми, преди да доведе до сериозна медицинска криза.

Именно затова изследователите търсят ранни предупредителни знаци, които да помогнат на лекарите да откриват атеросклерозата навреме.

Ново проучване, публикувано в научното списание Atherosclerosis, разглежда състояние, наречено ксантелазма - появата на жълтеникави петна или плаки около очите.

Тези образувания се подуват, когато имунните клетки (макрофаги) се преситят с холестерол и други мазнини. Състоянието често, макар и не винаги, се свързва с по-високи нива на холестерол в кръвта.

Тъй като мастните натрупвания играят ключова роля и при атеросклерозата, учени от Станфордския университет допускат, че между двете състояния съществува пряка връзка.

„Някои проучвания подкрепят връзката между ксантелазмата и повишения риск от сърдечно-съдови събития, докато други оспорват това, че тя е независим рисков фактор, когато се вземат предвид традиционните рискови фактори“, отбелязва офталмологът и изследовател от Станфорд Негин Явари.

„Тъй като науката продължава да изяснява връзката между ксантелазмата и кардио-цереброваскуларните рискови фактори, нашата цел беше да оценим тази асоциация при голяма извадка от пациенти“, казва още той.

Проучването анализира здравните данни на 17 925 души с диагноза ксантелазма и ги сравнява със същия брой контролни пациенти с пресбиопия (старческо далекогледство) - избрани, тъй като прегледът при офталмолог гарантира липсата на ксантелазма при тях.

Тревожните данни от изследването:

  • Инфаркт: през първата година 1% от хората с ксантелазма (178 пациенти) са претърпели инфаркт в сравнение с едва 0,35% (63 души) от контролната група.
  • Инсулт: показателите са съответно 0,95% срещу 0,3%.
  • Микроинсулт (ТИА): при групата с ксантелазма процентът е 0,6%, докато при контролната група е 0,19%.

Въпреки че абсолютните проценти са ниски, рискът за хората с ксантелазма е неколкократно по-висок.

Разликата между двете групи намалява леко с времето, но дори след 5 и 10 години рискът остава значително по-висок за хората с жълтеникави петна около очите.

Честотата на тези сърдечни инциденти е сходна в групата с ксантелазма независимо от това дали пациентите са имали необичайно високи нива на мазнини в кръвта - което показва, че холестеролът не е единственият фактор.

Въпреки че бледите, подпухнали петна сами по себе си се смятат за безобидни, констатациите са поредното доказателство, че те могат да подсказват за по-сериозен скрит проблем.

„Повечето пациенти с ксантелазма търсят дерматолог по естетични причини, докато в същото време могат да имат недиагностицирани или неконтролирани сърдечно-съдови рискови фактори“, обясняват авторите.

Образуванията върху клепачите не причиняват пряко инфаркт или инсулт, но са лесно забележими за лекарите. Това прави ксантелазмата изключително полезен маркер, който да сигнализира за нуждата от промяна в начина на живот или медикаментозно лечение още в ранен етап.

„Редовното наблюдение от личния лекар може да помогне за прилагането на превантивни мерки като промени в диетата, терапия за понижаване на липидите и контрол на хипертонията (високото кръвно налягане)“, обобщават изследователите.

Източник: sciencealert    
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