България

Данъчните вече ще имат достъп до информация за криптоактивите

Текстовете въвеждат в националното законодателство изисквания на европейски директиви

Николай Киров Николай Киров

9 септември 2026, 22:24
Данъчните вече ще имат достъп до информация за криптоактивите
Източник: iStock

П арламентът прие на второ четене законопроект за промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), който осигурява на данъчните служители достъп до информация за ползвателите на криптоактиви. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, беше гласуван със 149 гласа "за“, без "против" и 10 гласа "въздържал се".

Текстовете въвеждат в националното законодателство изисквания на европейски директиви в областта на административното сътрудничество и обмена на информация за данъчни цели. Законовите промени предвиждат данъчните служби в Европейския съюз и партньорските страни да имат възможност да обменят помежду си информация за лицата, които търгуват с криптоактиви за целите на данъчното облагане. За да отговорят на тези изисквания, компаниите за криптоактиви трябва да се регистрират и да предоставят информация в една държава членка. 

Край на анонимността при криптосделките

Законопроектът предвижда доставчици на услуги за криптоактиви, регистрирани и лицензирани у нас, да имат задължението да предоставят на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите идентификационни данни за всеки ползвател на криптоактиви, включително имена, адрес, дата и място на раждане, държавата членка или партньорската юрисдикция, на която е местно лице за данъчни цели, данъчен номер.

ЕС прие нови правила за криптовалутите

Според измененията доставчиците на услуги за криптоактиви ще трябва да предоставят информация за всеки вид криптоактив, по отношение на който доставчикът е осъществил сделки, прехвърляния и обмяна.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Лилия Йорданова    
криптоактиви данъци НАП
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