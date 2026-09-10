Предизборен трус: Прокуратурата нахлу в дома на кандидата на ГСДП за кмет на Берлин

Германската прокуратура започна разследване срещу Щефен Крах, водещ кандидат на ГСДП за изборите в Берлин, и претърси три адреса, свързани с него.

Крах предполага, че разследването е за корупция около продажба на болничен терен в Хановер, но отрича обвиненията и настоява прокуратурата да ги конкретизира.

Скандалът идва дни преди вота на 20 септември, когато ГСДП има едва 11% подкрепа, а „Алтернатива за Германия“ се очаква да засили позициите си и в Берлин.

Германската прокуратура снощи започна разследване срещу водещия кандидат на местните избори в Берлин на Германската социалдемократическа партия (ГСДП), по-малко от две седмици преди вота, предаде ДПА.

Три адреса, свързани със Щефен Крах, са били претърсени в Берлин, както и в град Хановер, съобщи говорителка на прокуратурата, но отказа да коментира точния характер на обвиненията.

По време на предизборно мероприятие няколко часа след обиска в апартамента му 47-годишният кандидат заяви, че според него разследването е свързано с твърдения „за корупция“, които той отрича, и които се отнасят до работата му като високопоставен служител в регионалната администрация в Хановер.

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„Ще продължа предизборната си кампания тук, в Берлин, през следващите единадесет дни“, заяви той пред радио Ер Бе Бе. „Прокуратурата в Хановер трябва сега да посочи точно какви конкретни обвинения са отправени срещу мен“, добави Крах.

Твърди се, че обвиненията са свързани с продажбата на терен, принадлежащ на болница в Хановер.

"Ако това се случи, германската икономика ще пострада сериозно"

Разследването идва в изключително неудобен момент за Крах и ГДСП, която според социологическите проучвания има едва 11% подкрепа преди изборите на 20 септември, отбелязва ДПА. Партията, която е част от управляващата коалиция както в Берлин, така и на национално ниво, отбелязва най-ниските си рейтинги на одобрение от десетилетия.

Изборите в германската столица ще бъдат следени с голям интерес, особено на фона на вота миналата седмица в Саксония-Анхалт, където крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ победи с огромна преднина.

Очаква се антиимигрантската партия да отбележи още успехи в Берлин, както и в североизточната провинция Мекленбург-Предна Померания.