Слънчево и топло в четвъртък, рязък обрат във времето ни очаква през уикенда

В четвъртък ни очаква предимно слънчево и топло време с температури между 28° и 33°, като краткотрайни дъждове с гръмотевици ще има само над западните планински масиви. През уикенда ще ни връхлетят дъждове и бури.

През нощта ще бъде предимно ясно с временни увеличения на високата облачност. Ще е почти тихо, в североизточните райони със слаб вятър от изток-югоизток. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

В четвъртък ще преобладава слънчево време. Преди пладне на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България ще се развива купеста до купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. В Северозападна България вятърът ще е от североизток, слаб. Максималните температури ще са между 28° и 33°, в София – около 32°.

В планините ще преобладава слънчево време. След обяд, главно над масивите в Западна България ще се се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб, предимно северен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 20°.

Прогнозни температури на НИМХ за четвъртък, 10 септември Източник: НИМХ

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди пладне на отделни места ще има ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 1 мин. и залязва в 19 ч. и 46 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 45 мин. Луната в София изгрява в 5 ч. и 59 мин. и залязва в 19 ч. и 21 мин. Фаза на Луната: един ден преди новолуние.

В петък ще бъде предимно слънчево. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над планините в Западна България ще се развие купеста, но ще остане без валежи. Ще духа предимно слаб вятър от изток-югоизток. Температурите още малко ще се повишат и максималните ще са между 31° и 36°, по Черноморието 26°-28°.

В събота над западната половина от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури с временно усилване на вятъра. Има повишена вероятност за значителни по количество валежи в Рило-Родопската област и Централна Стара планина. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще е слаб до умерен.

В Източна България ще преобладава слънчево време, сутринта с ниска облачност, след обяд – с купеста, но вероятността за валежи и гръмотевици е малка. Вятърът ще остане от изток-югоизток. От северозапад температурите ще започнат да се понижават, максималните ще са между 25° и 30°, в Горнотракийската низина до 32°-33°.