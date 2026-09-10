Тайните на дълбокия Космос: Откриха странни микросветове в края на Слънчевата система

А строноми съобщиха за откриването на 27 нови, изключително малки небесни тела в най-външните покрайнини на Слънчевата система. Обектите се намират далеч отвъд орбитата на Нептун, а данните за тях разкриват неочаквана аномалия, която изненада научната общност.

Транснептуновите обекти (ТНО) са ледени тела, разположени в покрайнините на нашата система. Първият и най-известен сред тях е Плутон, но с развитието на технологиите учените са идентифицирали хиляди други.

Популацията на тези далечни светове традиционно се разделя на две основни групи:

„Студени“ обекти: Образувани са отвъд Нептун и се движат по стабилни, почти перфектни кръгови орбити.

Образувани са отвъд Нептун и се движат по стабилни, почти перфектни кръгови орбити. „Горещи“ обекти: Възникнали са в пространството между Уран и Нептун, след което са били гравитационно изтласкани навън. Техните орбити са силно елиптични и често се отклоняват от равнината на Слънчевата система.

Новооткритите 27 обекта са с размерите на големи градове. Поради малкия им мащаб и милиардите години история, астрономите предполагаха, че те са претърпели брутални сблъсъци с други тела. Очакванията бяха, че постоянните космически катаклизми са променили изцяло техния повърхностен състав и външен вид.

Данните, събрани от космическите телескопи „Джеймс Уеб“ (JWST) и „Хъбъл“, обаче показват съвсем различна картина. Въпреки потенциалното им пълно разтрошаване на парчета през еоните, повърхността на тези миниатюрни светове е запазила химическите си характеристики, присъщи за големите им събратя.

„Тези динамично 'горещи' обекти пазят ясен отпечатък от мястото, където са се родили, въпреки че оттогава орбити им са били напълно разбъркани“, обяснява съавторът на проучването Дейвид Трилинг от Университета на Северна Аризона.

„Логично бе да сметнем, че подобни сблъсъци биха променили повърхностния състав и цветовата гама на малките обекти. Затова е наистина удивително да видим как дори най-малките телца по някакъв начин 'помнят' и съхраняват историята на своя произход“, допълва Анастасия Морган, ръководител на едно от изследванията.

Scientists used Webb and @NASAHubble to study some of the most far-flung bodies in our solar system, Trans-Neptunian Objects, unexpectedly finding that the number and colors followed the same relationships as their larger family members.



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Освен че са запазили автентичните си цветове, обектите от двете групи показват и сходно разпределение по размери. Най-малкият регистриран обект е с диаметър от едва 5 километра - постижение, което е пет пъти под прага на чувствителност на настоящите наземни телескопи.

„Процесът на формиране на планетите явно произвежда идентично разпределение на размерите, независимо от региона на ранната Слънчева система“, казва Мариел Едуардо от Университета на Виктория, водещ автор на второто проучване. Според нея физичните процеси са останали незасегнати от това дали протопланетният диск е бил горещ, студен, плътен или разреден.