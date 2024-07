Китай мигновенно продава тениски със снимка на Тръмп след стрелбата

К итайски уебсайтове за електронна търговия продават тениски и чанти с отпечатано окървавеното лице на Доналд Тръмп, след като бившият президент оцеля при опит за убийство на митинг в Пенсилвания в събота.

Китайските социални медийни канали експлодираха от спекулации, след като държавните медии на страната разпространиха новината за инцидента рано на следващия ден, малко преди китайското външно министерство да заяви, че президентът Си Дзинпин "изразява съчувствие към бившия президент Тръмп", когото Пекин описва като "ранен от стрелба" по време на предизборното събитие в Бътлър.

(Видеото е архивно: Има ли грешка в охраната на Тръмп)

В Truth Social, собствената марка на Тръмп в социалната мрежа, бившият президент заяви, че куршумът "прониза горната част на дясното ми ухо" по време на инцидента, при който според властите един от присъстващите е загинал, а други двама са ранени.

Стрелецът "вече е мъртъв", написа Тръмп.

6:15 p.m- Trump narrowly escapes assassination attempt

6:31 p.m- Iconic photo released by AP

8:40 p.m- First batch of T-shirts on sale on e-commerce sites in China



Lesson: The speed and efficiency of the supply chain can turn any event into an opportunity within hours. pic.twitter.com/WknN0M2ket