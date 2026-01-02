Свят

Земетресение с магнитуд 6,5 разтърси Мексико

Трусът е бил усетен силно в столицата Мексико и е принудил президентката на страната Клаудия Шейанбаум да прекъсне пресконференция, която е давала в този момент

2 януари 2026, 16:44
Земетресение с магнитуд 6,5 разтърси Мексико
Източник: iStock

С илно земетресение разтърси Мексико, предадоха световните агенции.

Според Мексиканския сеизмологичен институт магнитудът на труса е бил 6,5.

Трусът е бил усетен силно в столицата Мексико и е принудил президентката на страната Клаудия Шейанбаум да прекъсне пресконференция, която е давала в този момент.

По данни на сеизмолозите от Евро-средиземноморския сеизмологичен център епицентърът на труса е бил на 42 километра югоизточно от Чилпансинго, главен град на южния щат Гереро. В града живеят 187 000 души. Трусът е станал на 42 километра дълбочина. Според Мексиканския сеизмологичен институт трусът е бил близо до град Сан Маркос в Гереро.

Шейнбаум съобщи, че засега няма щети в столицата Мексико и няма сериозни щети в Гереро.

Правителствени хеликоптери са потеглили към този щат, за да проверят каква е ситуацията.

Източник: Габриела Големанска/БТА    
