Земетресение с магнитуд 6,5 разтърси Мексико

С илно земетресение разтърси Мексико, предадоха световните агенции.
Според Мексиканския сеизмологичен институт магнитудът на труса е бил 6,5.
⭕ JUST IN: Mexico — 6.2 magnitude earthquake reported— ZIONS OF ISRAEL (@Israeli_Sniper) January 2, 2026
• Impact and damage assessments underway pic.twitter.com/KzVy6RGQH4
Трусът е бил усетен силно в столицата Мексико и е принудил президентката на страната Клаудия Шейанбаум да прекъсне пресконференция, която е давала в този момент.
🔴#LATEST — Mexican President Sheinbaum abruptly pauses her press conference as 6.5-magnitude earthquake shakes Mexico City pic.twitter.com/0YRqLo8XPi— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) January 2, 2026
По данни на сеизмолозите от Евро-средиземноморския сеизмологичен център епицентърът на труса е бил на 42 километра югоизточно от Чилпансинго, главен град на южния щат Гереро. В града живеят 187 000 души. Трусът е станал на 42 километра дълбочина. Според Мексиканския сеизмологичен институт трусът е бил близо до град Сан Маркос в Гереро.
Шейнбаум съобщи, че засега няма щети в столицата Мексико и няма сериозни щети в Гереро.
Правителствени хеликоптери са потеглили към този щат, за да проверят каква е ситуацията.