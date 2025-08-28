Радев: Представители на германския бизнес ще посетят България през септември

Тайните признаци, че някой е сериозен към вас

П резидентът Румен Радев се срещнa в четвъртък с германския си колега Франк-Валтер Щайнмайер в рамките на двудневната си визита във федералната република.

Срещата "на четири очи" се проведе в двореца Белвю в Берлин.

Сред темите на разговора им бяха икономиката, стратегическото партньорство и развитие на отношенията в отбранителната индустрия.

"Президентската институция води разговори с германски компании, чиито представители в началото на идния месец ще посетят България за разговори за възможни инвестиции", съобщи президентът Румен Радев след срещата си с германския държавен глава.

Двамата са се съгласили, че сътрудничеството между България и Германия е много добро и предстои да бъде разширено.

"Моята лична амбиция е в България да открием нови мощности и да участваме в производството, също на "Еърбъс" (Airbus)", каза Радев, уточнявайки, че по-точно става дума за подразделението на авиоконцерна "Аеротек" (Aerotec).

Президентът допълни, че е провел сериозни разговори с ръководството на компанията още през февруари на Мюнхенската конференция по сигурността и през септември те ще посетят България. "Ще организираме пак срещи и с българския бизнес, и с българското правителство", каза той, изразявайки надежда българските власти "да се възползват максимално не само от тази компания, а и от други, а тези визити да не се присвоят, да се превръщат в пиар кампания на политически лидери".

Радев подчерта добрата съвместна работа с германския президент Щайнмайер, продължаваща вече осем години.

Това е третата визита на българския президент в Берлин, а германският държавен глава два пъти е бил в София по време на неговия мандат.

В центъра на вниманието винаги е било засилването на икономическото сътрудничество. Германия е стратегически съюзник и водещ икономически и инвестиционен партньор. Диалогът на най-високо ниво е важен за укрепване на доверието във всички области на интерес, каза Радев.

Той допълни, че политиката трябва да води и до конкретни практически ползи, отбелязвайки, че вече от година президентската институция работи с Федералната асоциация за насърчаване на икономиката и външната търговия на Германия.

По думите му възможни нови области за инвестиции са самолетостроенето, електрическата мобилност, електрониката, енергетиката и интелигентните системи за безопасност и устойчиво развитие.

Президентът Радев участва вчера в откриването на нов високотехнологичен завод на германския оръжеен концерн "Райнметал" (Rheinmetall) в Унтерлюс, провинция Долна Саксония.

Компанията планира съвместно с българските власти да открие два завода в България - един за снаряди и един за барут, с инвестиция за над 1 млрд. евро, каза изпълнителният й директор Армин Папергер.

"Практическото планиране по тези проекти вече е в полето на изпълнителната власт", отбеляза Радев. Той подчерта, че президентската институция вече е свършила най-важната работа по довеждането на този стратегически инвеститор в България и убеждаването му, че в страната ни си струва и трябва да се инвестира.

"Този процес трябва да е устойчив и да се движи максимално бързо", каза президентът, допълвайки, че става дума не само за заводите за барут и муниции, а и за редица други важни области.

Работата с "Райнметал" ще продължи и в сферите за безпилотни и автономни системи, за електроника и военната авиотранспортна техника, по отношение на която България има голям потенциал. Румен Радев предупреди, че инвестицията на "Райнметал" може най-малкото да се забави, ако правителството "не си свърши домашната работа".

Германия заема първо място като външнотърговски партньор на България, според статистически данни.

За 2024 г. стокообменът между двете страни надхвърля 12,3 млрд. евро. Основните експортни продукти от България за Германия включват машини и оборудване, електроника, текстил, химически продукти, храни. България внася автомобили, промишлени машини, електронни компоненти, химикали и потребителски стоки.

Преките сумарни инвестиции от Германия в България към януари 2024 г. са в размер на 4,109 млрд. евро.

Около 30 процента от 100-те най-големи инвеститори в България са германски или с германско участие. Най-големите инвестиции са в секторите автомобилостроене, машиностроене, търговия, електроника и електротехника и др.