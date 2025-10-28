Свят

Румен Радев: България трябва да води по-агресивна политика за инвестиции

28 октомври 2025, 17:16
Сини кучета се появиха в Чернобил - мистериозно явление в забранената зона
Зловещо, ловец на бури влезе в окото на урагана "Мелиса"
„Следата на смъртта“: Учени откриха нов начин, по който вирусите се разпространяват

"Лукойл" обяви продажбата на международни активи, докато България ускорява строителството на Вертикалния газов коридор
Военни кораби, ЦРУ и потенциални „прецизни удари“ – кризата между САЩ и Венецуела
Унгария планира антиукраински блок с Чехия и Словакия
Япония и САЩ отварят нова "златна ера"

"Бях на колене, молейки се": Най-опустошителните урагани в историята

"България трябва да се отвори и да има много по-активна, бих казал агресивна политика от страна на нашите министерства за привличане на инвестиции", заяви президентът Румен Радев пред журналисти в Рияд. Държавният глава е на посещение в Саудитска Арабия.

В Рияд президентът участва в международния форум "Инициатива за бъдещи инвестиции“ по покана на престолонаследника и министър-председател на страната Мохамед бин Салман. По-рано днес държавният глава участва и в дискусия на тема "Каква е истинската цена на икономическата сигурност“ и се срещна с министъра на търговията на Саудитска Арабия Маджид бин Абдула ал Касаби и Ричард Атиас, председател на Изпълнителния комитет на FII Institute.

Българският президент заяви, че саудитският министърът на търговията е споделил с него, че очаква българските министри да бъдат много по-активни и да имат комуникация с техните министри, защото в момента такава комуникация според него няма.

"Това е важно условие, за да имаме каквито и да било инвестиции, а потенциалът е голям", подчерта Радев.

Вчера Румен Радев се срещна с принц Мохамед бин Салман и поднови поканата си към него да посети България.

"Той ще дойде, когато имаме готовност за конкретни проекти, за подписване на конкретни споразумения. Ние все още не сме подписали споразумението за взаимна защита на инвестициите, така че има да се свърши доста домашна работа преди да дойде в България", обясни президентът.

"Саудитска Арабия е водещ политически и икономически фактор в региона на Близкия изток с нарастващо глобално влияние и е наш ключов партньор в региона на Персийския залив. Виждаме как, водена от стратегическата "Визия 2030" на престолонаследника, страната е в процес на мащабна модернизация – в технологичен план, в диверсификация на икономиката, в отварянето на обществото", каза Радев.

"Много са областите, в които можем да си сътрудничим – традиционната икономика, търговия, инвестиции, отбрана и отбранителна промишленост, образование, култура, фармация. Има много силен потенциал и в нови области, защото Саудитска Арабия се утвърждава като център за иновации, за научни изследвания, за инвестиции, за енергийна трансформация. Това са сфери, в които България има потенциал да предложи знания, устойчиви решения и партньорства. България се утвърждава като иновационен хъб за региона на Югоизточна Европа, така че нашите интереси се срещат", коментира държавният глава.

Форумът, който днес се провежда, е пример как могат да работят заедно световната политика и бизнес, как могат да съчетават традициите с модерността, посочи Радев.

"Трябва да постигнем баланс в отделяните ресурси за ежедневието, за днес, с това, което отделяме за бъдещето. Виждаме, че когато, се засилваме да инвестираме много в бъдеще – какъвто е примерът със Зелената сделка – можем да не инвестираме достатъчно в такива отрасли, които да гарантират нашата конкурентоспособност в близък и средносрочен план", добави Радев.

Източник: БТА, Николай Трифонов    
Силно земетресение удари Турция
Силно земетресение удари Турция

Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо
Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия
Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

