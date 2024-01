"Пътуването във времето е реално": Възможно ли е да празнуваш Нова година 2 пъти

П ътниците на полет на United Airlines се надявали да се върнат назад във времето, но началото на 2024 г. започва злощастно за тях, съобщава CNN.

Първоначално полетът UA200 е трябвало да излети от Гуам в 7:35 ч. на 1 януари 2024 г. и да кацне в Хонолулу, Хаваи, в 18:50 ч. на 31 декември 2023 г. - пътувайки през часови зони, пътниците щели да се върнат една година назад във времето.

"Живееш само веднъж, но можеш да празнуваш новогодишната нощ два пъти!" съобщиха от United Airlines в Туитър по-рано същата седмица. В отделна публикация в Instagram за полет UA200 авиокомпанията написа: "Пътуването във времето е реално".

You only live once, but you can celebrate New Year's Eve twice! 🎉🎉



UA200 departs Guam at 7:35 a.m. on January 1, 2024 and lands in Honolulu at 6:50 p.m. on December 31, 2023. pic.twitter.com/T3QY1ED9Bl