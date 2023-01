Пътнически самолет се разби в Непал, най-малко 44 души са загинали

Н ай-малко 44 души са загинали при самолетната катастрофа в Непал, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Стотици спасители претърсват склона на хълма, където се е разбил двумоторният самолет ATR 72

на непалската авиокомпания "Йети Ерлайнс" със 72-ма души на борда. Самолетът е извършвал вътрешен полет от непалската столица Катманду до туристическият град Покхара.

Сред 72-та души на борда, от които 68 са били пътници, а останалите четирима - екипаж,

е имало петима индийци, четирима руснаци, двама южнокорейци и по един гражданин на Ирландия, Аржентина, Австралия и Франция, каза говорител на компанията "Йети Ерлайнс".

Руският посланик в Непал потвърди пред ТАСС, че при катастрофата са загинали четирима граждани на страната му.

Говорител на непалската служба за гражданска авиация каза, че по време на катастрофата метеорологичните условия са били добри.

По телевизията бяха излъчи кадри с отломки от самолета, като част от терена в близост до катастрофата е обхванат от пламъци.

