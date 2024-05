Първомайски протести в Париж: Сблъсъци между полицията и протестиращите, има арестувани

Ф ренската полиция съобщи, че е арестувала 45 души в Париж по време на традиционните първомайски протести, а 12 полицаи са били ранени, въпреки че демонстрациите бяха много по-умерени от миналогодишните, отбелязва Ройтерс.

Полицейските сили за борба с безредиците използваха сълзотворен газ и палки, за да разпръснат някои от демонстрантите. Според полицията броят на протестиращите във френската столица е възлизал на около 18 000 души, въпреки че според левия профсъюз Обща конфедерация на труда, броят им е бил около 50 000.

French police violently assault protesters on #MayDay using batons & tear gas. #Paris #France

French police said they arrested 45 people in Paris & that 12 officers had been injured during traditional May Day protests, though the demonstrations were far more subdued than last… pic.twitter.com/X66QMp0QY3