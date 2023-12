Заради стачка: Айфеловата кула е затворена за посетители

А йфеловата кула, една от най-големите туристически атракции в света, беше затворена заради стачка на персонала, съобщи операторът на кулата.

Стачката по случай 100-годишнината от смъртта на инженера Густав Айфел, построил кулата, е в знак на протест срещу "сегашния начин на управление", се казва в изявление на твърдо левия профсъюз CGT.

Според него операторът на кулата SETE "се е запътил към катастрофа".

