Първи случай на коронавируса в Румъния

П ървият случай на новия тип коронавирус е регистриран днес в Румъния, съобщи местна телевизия, на която се позова Ройтерс. Според информацията заразеният се върнал в Румъния преди три седмици след посещение в Италия.

Телевизия Реалитатя плус съобщи, че човекът е поставен под карантина в букурещката болница за инфекциозни болести „Матей Балш”. Служители в болницата не бяха на разположение за коментар. Около 1,3 милиона румънци живеят и работят в Италия, отбелязва Ройтерс.

В Италия 76-годишна жена почина днес в северния италиански град Тревизо, в област Венето, като стана

11-та жертва на смъртоносния вирус в страната.

Броят на потвърдените случаи нарасна от 229 на 322 днес, огромното мнозинство от тях – в северната част на страната, предаде Ройтерс.

Мисията е невъзможна за холивудския актьор Том Круз,

който е принуден да стои затворен в луксозен хотел във Венеция, след като снимките на седмата серия от култовата поредица "Мисията невъзможна" бяха спрени заради бума на заразени с новия коронавирус в Италия, пише "Дейли Мейл" (Daily Mail).

