Първи реакции от Букурещ за влизането на България и Румъния по въздух и море в Шенген

К ато важна първа стъпка определи румънският президент Клаус Йоханис решението на ЕС за присъединяването на Румъния и България към Шенген по въздух и море от март 2024.

„Този положителен етапен резултат се дължи на активното ангажиране на всички институции с отговорности по темата, особено на МВР и МВнР”, казва държавният глава в изявление, публикувано на официалния сайт на президентската институтция. Той подчертава необходимостта от продължаване на дипломатическите усилия.

„Приоритетната цел на Румъния остава пълното прилагане на достиженията на правото от Шенген, като премине през последния етап, а именно премахването на контрола по вътрешните сухопътни граници, както е предвидено в приетото решение на Съвета на ЕС", отбелязва Клаус Йоханис.

По думите му влизането на Румъния във въздушното и морското Шенгенско пространство е важна и полезна стъпка за румънците.

„Предприетата днес стъпка е в полза на румънските граждани, която укрепва позицията на Румъния сред страните членки, след като тя придоби статут на страна от Шенген. Румъния беше и остава доставчик на сигурност, включително по отношение на защитата на външните граници на ЕС", казва Клаус Йоханис.

Не се забави и реакцията на румънския премиер Марчел Чолаку.

"Обещахме, направихме! Вече е официално: от март въздушните и морските граници ще бъдат премахнати и ще можем да издаваме шенгенски визи. След 13 години на провали и унижения, това правителство започна процес, който е необратим от днес (30 декември). Следващата година ще продължим усилията за окончателно приключване на този процес", написа министър-председателят на официалния си профил в социалната мрежа Facebook.

Министърът на вътрешните работи Каталин Предою благодари на всички партньори за решението относно влизането на Румъния в Шенген.

"Важни новини! Съветът на ЕС одобрява шенгенските правила за Румъния и България от март 2024 г., които обхващат въздушните и морските граници. Усилията продължават да включват и сухопътните граници. Благодаря на всички партньори", написа Предою в социалната платформа X.

И румънският министър на външните работи Луминица Одобеску приветства решението на Съвета на ЕС да премахне контрола по вътрешните въздушни и морски граници за Румъния и България.

"Важен резултат за гражданите на Румъния. Благодарим на всички партньори и институции на ЕС за тяхната подкрепа. Румъния остава ангажирана със силно и сигурно Шенгенско пространство", написа Одобеску в в социалната платформа X.

