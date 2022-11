Първа държава в света планира да създаде своя цифрова версия в метавселената

Т увалу, тихоокеанска държава, позната и като Острови Елис преди 1976 г. , е силно застрашена от пълно изчезване. Причината за това е, че заради глобалното затопляне и покачването на морското равнище, тя може да бъде изцяло залята от вода.

Затова Тувалу планира да създаде своя цифрова версия, предаде Ройтерс.

Tuvalu's Foreign Minister Simon Kofe tells COP27: "Our land, our ocean, our culture are the most precious assets of our people and to keep them safe from harm, no matter what happens in the physical world, we will move them to the cloud." #COP27 https://t.co/DRv4Q0ZNDM