Пълна промяна: Тайландски дилър се оперира, за да прилича на кореец и да се укрие

М иналата седмица тайландската разследваща полиция нахлува в жилище в предградията на Банкок - скривалището на предполагаем контрабандист на наркотици, който се укрива от месеци.

Мъжът, който се казвал Джимин Сонг, бил описан от полицията като "добре изглеждащ кореец", с вълнообразна коса и гладка кожа, предава CNN.

Но външният вид може да бъде измамен.

Истинското име на заподозрения е Сахарат Саванджаенг, съобщи полицията в съобщение до медиите в петък. 25-годишният мъж, гражданин на Тайланд и жител на Банкок, се е опитал да се превъплъти в образа на "кореец", като е променил името си, прическата си и се е подложил на множество пластични операции, "докато лицето му не се е променило напълно", се казва в съобщението.

