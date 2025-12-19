Свят

Кръв навсякъде, наранявания по тялото и мистериозна бележка – смъртта на Питър Грийн

Източници от правоохранителните органи твърдят в четвъртък, че тялото на актьора е имало „някои наранявания, но все още не е ясно как са възникнали“

19 декември 2025, 12:54
Питър Грийн   
Източник: GettyImages

А ктьорът от „Криминале“ Питър Грийн е бил открит с „наранявания“ по тялото си, когато беше намерен мъртъв в опръскания си с кръв апартамент миналата седмица, пише The New York Post.

Източници от правоохранителните органи твърдят в четвъртък, че тялото на актьора е имало „някои наранявания, но все още не е ясно как са възникнали", съобщава TMZ.

Официална причина за смъртта все още не е обявена от офиса на съдебния лекар. Page Six се е свързал с представителя на Грийн и с NYPD за коментар.

Грийн е бил намерен да лежи „по лице“ с „наранявания по лицето“ в ужасна сцена в апартамента му в Lower East Side, Манхатън, на 12 декември. Той беше на 60 години.

„Кръв имаше навсякъде“, разказа един от предполагаемите съседи на Грийн пред New York Daily News. Освен това, съседът добави, че на мястото е намерена и мистериозна бележка заедно с тялото на Грийн. Съобщението гласяло: „Аз все още съм Уести“ (I’m still a Westie), което се отнася до ирландско-американската банда Hell’s Kitchen от 70-те години.

Докато Грийн е бил откровен за миналите си проблеми с наркотици и предишен опит за самоубийство, бившият мениджър на актьора, Грег Едуардс, заяви, че не е открил никакви признаци, че звездата от „Маската“ може да е мислил за самоубийство в дните преди смъртта си.

„Не, изобщо не бих го допуснал“, каза той, добавяйки, че Грийн е бил „в добро настроение в сряда“, два дни преди да бъде намерен. Всъщност, според съобщенията, покойният актьор е планирал да посрещне Нова година с приятели.

Източник: The New York Post    
Питър Грийн смърт на актьор криминале Маската наранявания кървав апартамент разследване загадъчна бележка
