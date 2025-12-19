Свят

Случаят с кражбата на 3,2 млн. лева от болница в Пловдив е свързан с промяна на управителите на дружества

Работата по досъдебното производство продължава, като се събират документи по отношение на собствеността на болничното заведение

19 декември 2025, 13:16
Източник: iStock

О бвиненият в кражба на 3,27 млн. лева собственик на Университетската специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология ( УСБАЛАГ) „Селена“ е бил в близки приятелски отношения с лекаря и бивш собственик на здравното заведение, чиито пари е откраднал. Това съобщиха на съвместен брифинг в прокуратурата в Пловдив районният прокурор Петър Петров и заместникът му Пламен Пантов, зам.-директорът на Областната дирекция на МВР в Пловдив Пламен Иванов и началникът на отдел „Икономическа полиция“ Георги Буюклиев. Разследването по случая за липсваща голяма сума пари в болница „Селена“ започна на 9 декември.

От държавното обвинение разказаха, че на 5 декември обвиняемият Николай Иорданов извършва промени, като премахва като управител д-р Ангел Ставрев на две от трите дружества, които осъществяват дейността си в болницата. Като управители са вписани бившата съпруга на Йорданов и негов приятел. След това Йорданов сключва консултантски договор с трима счетоводители, договор с нова охранителна фирма и създава две нови сметки на дружествата - в швейцарски франкове и евро. 

На 8 декември Йорданов влиза в личния кабинет на д-р Ставрев, поставя охрана пред него и отваря личната му каса. Комисия в състав тримата счетоводители консултанти изброяват 1,8 млн. лева, които са равностойни на наличните суми в три вида валута – лева ,евро и швейцарски франкове. По-късно те са заприходени в болничната каса и внесени в сметка на едно от дружествата, въпреки че произходът на средствата не е изяснен, посочи прокурор Петров.  

На следващия ден д-р Ставрев дава показания в "Икономическа полиция" и посочва, че не го допускат до болничното заведение и, че в касата му е имало 3,27 млн. лева. Според документи и свидетелски показания със сигурност тази каса е на доктора и средствата в нея са лични, коментира Петров. 

Счетоводителка присвои над 40 000 лв. от болница в София

Работата по досъдебното производство продължава, като се събират документи по отношение на собствеността на болничното заведение. 

Към момента Йорданов е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Ако обвиняемият бъде признат за виновен, предвиденото наказание е лишаване от свобода от 3 до 15 години и конфискация на част от имуществото.

В официалното становище на болницата, изпратено до медиите на 17 декември, се посочва, че болницата продължава да функционира нормално, без прекъсване на медицинската дейност, с пълен обем на оказваните здравни услуги и без компромис с грижата за пациентите. Всички отделения работят по установения график, а екипите изпълняват професионалните си ангажименти в обичайния си ритъм.

Източник: БТА, Ирина Шопова    
Кражба Болница Селена Николай Йорданов Ангел Ставрев Пловдив Прокуратура Икономическа полиция Милиони лева Разследване Финансови престъпления
