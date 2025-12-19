Свят

"Ислямска държава" призова за атентати в страните от Запада

Наблюдатели на дейността на групировката, цитирани от медиите, отбелязват, че подобен ясен призив е рядкост за ИД

19 декември 2025
"Ислямска държава" призова за атентати в страните от Запада
Т ерористичната групировка "Ислямска държава" (ИД) е призовала за извършването на атентати в страните от Запада и конкретно в Белгия, съобщиха местни медии. Призивът е бил отправен в седмичния бюлетин на организацията и е насочен към бежанците мюсюлмани, получили от Белгия международна закрила.

Ислямска държава плаши с повсеместен терор

Наблюдатели на дейността на групировката, цитирани от медиите, отбелязват, че подобен ясен призив е рядкост за ИД. В случая ИД насърчава за атентати срещу места, свързани с предстоящите празници, както и срещу църкви и синагоги.

От белгийското контраразузнаване са потвърдили, че са запознати с тези призиви и засега не отчитат конкретна заплаха. Службата е пояснила, че равнището на готовност за атентат в Белгия остава в предпоследната, трета степен, което означава, че подобни действия са "възможни и вероятни". Според експертите често след успешен атентат, като този в Австралия, се отправят подобни призиви за продължаване на терористичните удари, но рядко от това има последици.

"Ислямска държава" обеща мир, ако Западът спре атаките

След три месеца Белгия ще отбележи десетата годишнина от атентатите на ИД на летището и в метрото на Брюксел. При атаката тогава загинаха 32-ма души, а над 300 бяха ранени.

