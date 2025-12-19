"Ислямска държава" призова за атентати в страните от Запада

Т ерористичната групировка "Ислямска държава" (ИД) е призовала за извършването на атентати в страните от Запада и конкретно в Белгия, съобщиха местни медии. Призивът е бил отправен в седмичния бюлетин на организацията и е насочен към бежанците мюсюлмани, получили от Белгия международна закрила.

Наблюдатели на дейността на групировката, цитирани от медиите, отбелязват, че подобен ясен призив е рядкост за ИД. В случая ИД насърчава за атентати срещу места, свързани с предстоящите празници, както и срещу църкви и синагоги.

От белгийското контраразузнаване са потвърдили, че са запознати с тези призиви и засега не отчитат конкретна заплаха. Службата е пояснила, че равнището на готовност за атентат в Белгия остава в предпоследната, трета степен, което означава, че подобни действия са "възможни и вероятни". Според експертите често след успешен атентат, като този в Австралия, се отправят подобни призиви за продължаване на терористичните удари, но рядко от това има последици.

След три месеца Белгия ще отбележи десетата годишнина от атентатите на ИД на летището и в метрото на Брюксел. При атаката тогава загинаха 32-ма души, а над 300 бяха ранени.