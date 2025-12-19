Защо Дженифър Лорънс казва, че е „тъжно“, че Леонардо ди Каприо няма дъщеря

Т ова, което трябваше да бъде топъл и задълбочен разговор между две от най-разпознаваемите холивудски звезди, бързо се превърна в един от най-обсъжданите попкултурни моменти на седмицата. По време на последната среща на Variety „Актьорите за актьорите“ Дженифър Лорънс и Леонардо ди Каприо се събраха отново за интимен и свободен разговор, който засегна теми като актьорския занаят, кариерните навици, родителството на екрана и специфичната уязвимост от това да гледаш собствените си изпълнения.

Една небрежна забележка на Лорънс обаче рязко промени тона и предизвика бурни реакции в социалните мрежи. „Наистина ми хареса да те видя как си баща в „One Battle After Another““, каза тя, преди да добави: „Много съм тъжна, че нямаш дъщеря тийнейджърка. Отива ти с такава.“

#JenniferLawrence says #LeonardoDiCaprio would "look great" with a teenage daughter and "loved" seeing him as a dad in "One Battle After Another."



Watch Variety and @CNN's #ActorsOnActors now at

Клипът бързо беше споделен онлайн, а реакциите не закъсняха. Някои фенове се засмяха заедно с неловката енергия на момента, докато други поставиха под въпрос доколко коментарът е бил премислен.

Скоро последваха и спекулации. „Това не звучеше така, както е планирала, или?“, запита се един коментиращ, докато друг добави: „Мисля, че той може да има различни мисли и идеи по въпроса.“

Отвъд клипа обаче разговорът предложи и искрен поглед към творческите процеси на двамата актьори, особено когато обсъждаха ролите си на родители на екрана.

Говорейки за филма си от 2025 г. „Една битка след друга“, Ди Каприо обясни как бащинството оформя емоциите за неговия герой. „Голяма част от напрежението за мен беше това бебе“, каза той, визирайки детето на екранната си партньорка.

Oop, Jennifer! The way Leonardo DiCaprio was silent during this exchange had me like

„Когато мислиш за напрежението във филм като този, си казваш: „Добре, какво ще се случи с това дете?“, защото тя (Грейс) е разгадана и способна на всичко. Това ме държеше постоянно нащрек.“

По-късно Лорънс разказа повече за това как родителството – както в реалния живот, така и във фикцията – е повлияло на решенията ѝ в „Die, My Love“, базиран на романа на Ариана Харвич.

„За детето във филма ни не се грижат добре“, обясни тя. „А аз и Роб сме родители в реалния живот. Роб имаше новородено и ние просто не можехме да изиграем такива герои.“

Jennifer Lawrence says Leonardo DiCaprio should be a dad after his acting.

Интервюто беше изпълнено с хумор и самокритика. Ди Каприо откровено призна склонността си да прекалява с идеи на снимачната площадка. „Мисля, че изричам много идеи, понякога напълно излишни. Това е като пръскане с пушка на всичко, което ми хрумне, и голяма част от това може да ни коства време, вместо да се съсредоточим върху онова, което вече знаем.“

След това дойде още едно голямо признание. Ди Каприо разкри, че никога не е гледал „Титаник“. „Аз всъщност не гледам филмите си“, каза той. Лорънс, видимо ужасена, реагира незабавно: „О, трябва. Обзалагам се, че можеш да го гледаш сега – толкова е добър.“

По-късно тя призна, че веднъж е гледала отново „Американска схема“ в нетрезво състояние, само за да провери дали „е добра“, като добави, че би гледала отново собствен филм, ако той беше „Титаник“.